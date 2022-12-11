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強尼戴普被打臉？「水行俠2」還沒剪光安珀赫德

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普。（歐新社資料照片）
強尼戴普。（歐新社資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德的法庭大戰是今年最受到關注的娛樂圈大事之一，曾經被安珀貼上「家暴男」標籤的強尼，順利替自己出了口氣，雖然兩人都被判要付給對方賠償金，強尼判賠的金額是200萬美元，安珀卻要賠給他超過千萬美元，勝負相當明顯，且安珀在審訊過程中受到網友高度檢視，每一次證詞裡前後兜不攏都會被抓出來修理，各方都預期她的演藝事業恐已玩完，更好奇她原本有重要戲分的超級英雄大片「水行俠2」如何處理。

儘管陸續有不少傳聞，稱安珀在「水行俠2」戲份銳減，甚至恐被剪光光，或是被其他女星直接取代等，根據近日網路上的最新情報，似乎目前劇組和電影公司，還在試探保留她的可能，有網友透露「水行俠2」本月初還曾舉行秘密試映，這個版本裡安珀赫德的戲份沒什麼更動，也沒有消失，倒是班艾佛列克飾演的蝙蝠俠沒有出現，威廉達佛扮演的亞特蘭提斯大臣兼水行俠恩師也沒有露臉，讓粉絲大感意外。

目前各方預期「水行俠2」應該會有班艾佛列克版的蝙蝠俠，而安珀赫德的戲份應該銳減，這位發布試片情報的網友要大家先別過度在意試映的內容，推論當天放映的是較為早期的版本，因此一些重大變更都還沒有完成，不過試映版和最後的公映版常會有顯著的出入，超級英雄片迷還不需要太過在意。只是安珀赫德居然還有可能繼續留在「水行俠2」，明顯和電影公司對強尼戴普被安珀控家暴後的處理方式有180度不同，強尼本人和他的廣大粉絲，恐怕不一定能接受。

「水行俠2」據傳最新試映版本，有些角色還在，有些角色消失，引起注意。圖／摘自tw...
「水行俠2」據傳最新試映版本，有些角色還在，有些角色消失，引起注意。圖／摘自twitter
安珀赫德的演藝事業陷入大危機。（路透資料照片）
安珀赫德的演藝事業陷入大危機。（路透資料照片）

家暴 班艾佛列克 電影

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