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圖輯╱世界盃8強賽 C羅去哪兒了？

「雷神索爾」最危險職業災害 差點「縮陽」回不來？

記者蘇詠智／即時報導
克里斯漢斯沃挑戰極地海泳，原本的傲人體格差點永久縮水。圖／摘自IG
克里斯漢斯沃挑戰極地海泳，原本的傲人體格差點永久縮水。圖／摘自IG

銀幕上總是看來健碩無比、「猛男」形象鮮明的「雷神索爾」克里斯漢斯沃，之前為了實境節目「克里斯漢斯沃的極限挑戰」，意外發現自身基因是罹患阿茲海默症的高危險群，為此決定暫時放慢工作腳步，可能會在幕前稍微休息，讓粉絲都開始擔心起他的健康狀況。然而根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，克里斯為了錄製這個節目，碰上的「職災」還不只患病恐懼，還有更嚴重、更令男性聞之生畏的……他的「尺寸」差點因為在極地海洋游泳而永久縮水。

眾所週知，低溫會造成收縮，極地海水的溫度是低到讓在其中游泳者的身體都會縮起來，克里斯雖然向來是觀眾眼中的大隻佬，也難逃自然定律，「國家詢問報」稱他在極地的海水裡身體「極度縮起」，曾經擔憂會不會造成永久的傷害，再也沒辦法回復的原有的「大小」？該刊物的匿名消息來源表示，還好現在一切都恢復正常，克里斯自己也有足夠的幽默感面對這情況，雖然他的太太艾莎恐怕不覺得這有多好玩。

過去幾年克里斯努力拚事業，持家、帶小孩主要由艾莎負責，隨著他宣布要放慢工作腳步，艾莎與孩子們也終於能夠和他有高品質的相處時間，家庭生活應該更為幸福。

克里斯漢斯沃（右）差點為了拍真人實境影片碰上尷尬的「職業災害」而影響妻子艾莎的「...
克里斯漢斯沃（右）差點為了拍真人實境影片碰上尷尬的「職業災害」而影響妻子艾莎的「性福」。（歐新社資料照片）
為了節目，克里斯漢斯沃在極地海洋中游泳。圖／摘自IG
為了節目，克里斯漢斯沃在極地海洋中游泳。圖／摘自IG

游泳 低溫 阿茲海默症

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