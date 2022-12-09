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比水還麻煩？疫情攪局「阿凡達」就怕童星長太快不連戲

特派記者蘇詠智／倫敦專訪
楊紫瓊沒有架子又樂在拍戲，深獲影壇巨導推崇。（路透資料照片）
楊紫瓊沒有架子又樂在拍戲，深獲影壇巨導推崇。（路透資料照片）

年底最受矚目巨片「阿凡達：水之道」，除了要在特效上更勝前作，外界對票房也給予更高關注，導演詹姆斯卡麥隆曾以「鐵達尼號」、「阿凡達」屢創影史賣座紀錄，聽到被形容像是「電影界的超級英雄」，含蓄否認：「我自己沒這種感覺。」至於是否具有「執導最賣座、最大巨片的超能力」，則妙答：「我們看看這次會怎樣吧。」

詹姆斯卡麥隆與製片搭檔強藍道一路從「鐵達尼號」合作到現在，「壯觀場面、高難度特效」是他們作品的註冊商標，強笑言：「所謂的巨大壓力，其實是我們自己給自己的，我和詹姆斯都想超越自我，這片拍攝不只規模大、水底技術難度高而已，拍到一半疫情爆發，我們還得設法趕快復拍，在全球各地和7個醫生合作，疫情之後14周就復拍，算是最早的好萊塢大片。要不然我們裡面有個叫『蜘蛛』的小男生，每天都在長大，再不快點拍完，大概一半的畫面都不連戲。」

一手打造「阿凡達」世界的詹姆斯，認為上一集故事較單純，這一次不只人物增加很多、情節更複雜，拍攝也更增難度，尤其是對於電腦特效而言堪稱「尋找聖杯」等級的水底畫面，有時候都會問自己：「幹嘛還要這麼累？」他透露光是演員的拍攝就用了一年半，轉製特效再花一年，接著是剪輯、後製等過程，全片完成共要5年。

外界看詹姆斯認定他專拍大片，他解釋其實每部電影裡也都還會有只有兩個演員、而他拿著手提攝影機在一旁拍攝的小規模片段，他對這些很有親密感的時刻也和大場面一樣喜愛。提到預計會在之後的續篇登場的楊紫瓊，他讚不絕口：「雖然還不能告訴大家她的角色，但跟她合作真的太棒了，以她的地位，完全可以當耍盡大牌的天后，但她每天還是很快樂來拍戲，超級平易近人。」

華人有「遇水則發」的說法，強藍道坦言是沒聽過：「不過我們拍過『鐵達尼號』，知道水是很大的挑戰，『阿凡達』首集我們讓主角飛上天，續集除了飛翔以外還要有新的，因此把大家帶到水裡。」賣座能否真的「遇水則發」？各方都拭目以待。

「阿凡達：水之道」製片強藍道透露片子拍攝過程曲折，又碰到很大困難。（歐新社）
「阿凡達：水之道」製片強藍道透露片子拍攝過程曲折，又碰到很大困難。（歐新社）
「阿凡達：水之道」畫面極優美。圖／摘自imdb
「阿凡達：水之道」畫面極優美。圖／摘自imdb
扮演「蜘蛛」的傑克錢皮恩成長速度快到讓製片擔心不能連戲。（美聯社資料照片）
扮演「蜘蛛」的傑克錢皮恩成長速度快到讓製片擔心不能連戲。（美聯社資料照片）
詹姆斯卡麥隆認為「阿凡達：水之道」難度更勝上集。（歐新社）
詹姆斯卡麥隆認為「阿凡達：水之道」難度更勝上集。（歐新社）

疫情 電影 導演

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