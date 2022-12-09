比水還麻煩？疫情攪局「阿凡達」就怕童星長太快不連戲

楊紫瓊沒有架子又樂在拍戲，深獲影壇巨導推崇。（路透資料照片）

年底最受矚目巨片「阿凡達：水之道」，除了要在特效上更勝前作，外界對票房也給予更高關注，導演 詹姆斯卡麥隆曾以「鐵達尼號」、「阿凡達」屢創影史賣座紀錄，聽到被形容像是「電影 界的超級英雄」，含蓄否認：「我自己沒這種感覺。」至於是否具有「執導最賣座、最大巨片的超能力」，則妙答：「我們看看這次會怎樣吧。」

詹姆斯卡麥隆與製片搭檔強藍道一路從「鐵達尼號」合作到現在，「壯觀場面、高難度特效」是他們作品的註冊商標，強笑言：「所謂的巨大壓力，其實是我們自己給自己的，我和詹姆斯都想超越自我，這片拍攝不只規模大、水底技術難度高而已，拍到一半疫情 爆發，我們還得設法趕快復拍，在全球各地和7個醫生合作，疫情之後14周就復拍，算是最早的好萊塢大片。要不然我們裡面有個叫『蜘蛛』的小男生，每天都在長大，再不快點拍完，大概一半的畫面都不連戲。」

一手打造「阿凡達」世界的詹姆斯，認為上一集故事較單純，這一次不只人物增加很多、情節更複雜，拍攝也更增難度，尤其是對於電腦特效而言堪稱「尋找聖杯」等級的水底畫面，有時候都會問自己：「幹嘛還要這麼累？」他透露光是演員的拍攝就用了一年半，轉製特效再花一年，接著是剪輯、後製等過程，全片完成共要5年。

外界看詹姆斯認定他專拍大片，他解釋其實每部電影裡也都還會有只有兩個演員、而他拿著手提攝影機在一旁拍攝的小規模片段，他對這些很有親密感的時刻也和大場面一樣喜愛。提到預計會在之後的續篇登場的楊紫瓊，他讚不絕口：「雖然還不能告訴大家她的角色，但跟她合作真的太棒了，以她的地位，完全可以當耍盡大牌的天后，但她每天還是很快樂來拍戲，超級平易近人。」