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「阿凡達2」首映全球轟動 媒體狂讚：比首集更好看

記者陳建嘉／即時報導
導演詹姆斯卡麥隆苦心籌備13年終於推出「阿凡達2：水之道」。圖／迪士尼提供
導演詹姆斯卡麥隆苦心籌備13年終於推出「阿凡達2：水之道」。圖／迪士尼提供

年底大片「阿凡達2：水之道」日前在英國倫敦舉辦世界首映，電影評價也隨之出爐，搶先看完該片的歐美媒體第一時間提出讚聲，即便仍有人認為有美中不足之處，但大多媒體皆認為比較起首集，這次的故事情感元素更為飽滿，甚至有媒體狂讚「比第一集還要好看」、「永遠不要懷疑詹姆斯卡麥隆」。

媒體「Uproxx」記者麥可萊恩在看完「阿凡達2」之後，坦言是前所未見的奇觀，「特效太驚人了，有時我會忘記注意劇情，因為我一直在觀察潘朵拉星球的生物」，另一媒體「IndieWire」則說無論是動作場景、情感層面都非常驚人，3小時一點也不覺得冗長，現在唯一期待的，就是希望趕快看到「阿凡達3」。

導演詹姆斯卡麥隆曾拍過影史賣座冠軍電影「鐵達尼號」、「阿凡達」，他日前也在倫敦首映會上，對著全球媒體、觀眾表達感謝之情，「謝謝你們願意到來，這對我來說是一個超現實的時刻，我們終於完成這部電影」，卡麥隆提到他耗費5年進行準備作業，接下來在劇本、特效設計上屢屢碰壁，「接下來我經歷了好幾年的低潮期，尤其是新冠肺炎到來，我們完全無法拍攝電影，我感到很絕望」，卡麥隆原本還以為這部電影可能永遠不見天日，「幸好疫情緩解了，如今電影院再度爆滿，全世界的影迷都強烈要求想看這部電影」。

卡麥隆感性坦言，在電影院看電影，就是凝聚人心最好的方式，「在這個巨大的黑暗房間裡，我們睜大眼睛，一起實現夢想」，他不敢奢求能像「鐵達尼號」、「阿凡達」那樣製造影史最賣座電影的票房奇蹟，只希望每一個人可以好好享受這部電影，「電影回來了，電影還活著，而且永遠偉大」。

「阿凡達2：水之道」將於本月16日在全美各大影院上映。

凱特溫絲蕾在「阿凡達2：水之道」首映會親切與粉絲合影。圖／迪士尼提供
凱特溫絲蕾在「阿凡達2：水之道」首映會親切與粉絲合影。圖／迪士尼提供
「阿凡達2：水之道」是今年最後一部超級大片。圖／迪士尼提供
「阿凡達2：水之道」是今年最後一部超級大片。圖／迪士尼提供
「阿凡達2：水之道」在倫敦首映會後爆出大好評，更被譽為「比第一集還要好看」。圖／...
「阿凡達2：水之道」在倫敦首映會後爆出大好評，更被譽為「比第一集還要好看」。圖／迪士尼提供

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