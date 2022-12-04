夏克立微博洩煎熬心聲 遭嗆「在中國就說中文」

夏克立在微博透露對家人的想念。(取材自微博)

藝人黃嘉千 與夏克立16年婚姻走到盡頭，兩人如今對簿公堂直接告上法庭。近日夏克立更在微博 透露對家人的想念，但卻因為用英文回答網友問題遭嗆「在中國就說中文」！

夏克立本月2日在微博上發文，透露家人的生日人到台灣卻無法看到對方，所以只能在微博上透露思念之情。發文一出，讓許多網友都感到相當不捨，當中有網友則問夏克立說「為啥聯繫不上？不能打電話或者社交網絡聊天嗎？還是說已經拉黑了」，夏克立則回說自己被封鎖並寫道：「I'm being blocked by someone（我被某人封鎖）」，豈料卻意外在留言區引戰。

當中，有網友看到夏克立用英文回應則砲轟「在中國請說中文」，夏克立則無奈表示：「我非常願意講中文，可是我看不懂也沒辦法寫，有時候我寫個東西就變成另外一個意思，就被罵得很慘，我會努力寫，可是我看不懂我寫的是對不對。」

其他網友看完夏克立的解釋，紛紛聲援並回嗆該網友：「人家都急死了，樓裡的同學還在交流語法」、「對別人不要太苛求了。」、「在中國請說中文，謝謝」、「人家講不好中文，用英語表達很正常，理解一下吧」、「有病看病，在中國請不要學英文，不要看外語片，不要說英語，不要用外國產品」。