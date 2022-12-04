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張穎穎被瘋傳對張蘭宣戰 汪小菲護愛：追究法律責任

記者林怡秀／即時報導
張穎穎和汪小菲越愛越公開。圖／摘自微博
張穎穎和汪小菲越愛越公開。圖／摘自微博

汪小菲和前妻大S為了4億(新台幣，約1311萬美元)豪宅雙方開戰，張穎穎也沒閒著，中國網路流出疑似張穎穎和友人的對話截圖，張穎穎不但痛罵張蘭噁心，還不滿表示「人家上億的房子我呢？十八線小城市房子」，埋怨汪小菲對她和大S是差別待遇。

在流出的對話截圖中，張穎穎對友人抱怨「還有他那個死m（張蘭），噁心死我了，她是什麼東西，我不怕曝光，隨便吧，得罪我沒有好下場，把他們全都抖出來」，接著又說「真特麼惡心，一家子人，我撈著啥了，圖啥啊我，人家上億房子我呢？十八線小城市房子，操他媽逼」，貌似不爽汪小菲只給她不值錢的小城市房產。

疑似張穎穎和友人對話截圖在微博瘋傳。圖／摘自微博
疑似張穎穎和友人對話截圖在微博瘋傳。圖／摘自微博
疑似張穎穎和友人對話截圖在微博瘋傳。圖／摘自微博
疑似張穎穎和友人對話截圖在微博瘋傳。圖／摘自微博

網友看了對話截圖感嘆「汪小菲，有人真心愛過你嗎？」，也有人酸「人家生了兩孩子，還能借錢幾千萬，您呢？」而張穎穎稍晚在微博發文澄清，稱「本人從未在本人的朋友圈發布有關『我也要買買買』的言論，同時也從未與他人就『房屋』的話題進行對話，有關人員散布的朋友圈內容及聊天紀錄皆為捏造事實，惡意P圖誹謗，蓄意挑起網路事端。本人將保留追究相關人員的法律責任。」

汪小菲也親自護愛，在底下留言「對於這幾個長期惡意誹謗、捏造事實的人，一定要追究他們的法律責任！」

張穎穎官方微博發文闢謠。圖／摘自微博
張穎穎官方微博發文闢謠。圖／摘自微博

汪小菲 大S 微博

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