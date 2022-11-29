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珍妮佛洛佩茲承認了：和班分手 差點就要活不下去

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲戀情終能有圓滿的收場。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲戀情終能有圓滿的收場。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲與曾經訂婚又分手的班艾佛列克舊情復燃，彌補昔日的遺憾結為夫妻，是今年度好萊塢影劇圈最大的新聞之一，她雖然在賭城的小規模婚禮以及稍後在喬治亞州莊園舉辦的奢華婚禮看來都是沉浸在幸福中，八卦雜誌仍三不五時唱衰她與班的甜蜜期已經過了，現在3天一小吵、5天一大吵，婚姻怕是撐不久，而珍妮佛也在近日受訪時，坦白說出與班情牽20年的真正感覺。

20年前班珍正打得火熱，在公共場合拚命曬恩愛，珍妮佛推出了專輯「This Is Me... Then」，裡面有一首歌「Dear Ben」，就是獻給班，充滿濃情蜜意，結果快兩年後彼此宣告分手，珍妮佛坦承沒有辦法再表演「This Is Me... Then」專輯裡的任何一首歌，因她太傷心，很怕再回憶起那種難受的滋味，她稱當初與班分手是她人生中最慘的一次心碎，她曾經以為自己要活不下去了，這打擊讓她往後的表演與人生都有很大的改變。她怪罪彼此的高知名度與緊迫盯人的狗仔毀掉這一段感情，認為她們是被外界的力量介入才分手。

對於「This Is Me... Then」，班艾佛列克倒是很喜歡，每首歌的歌詞都記得一清二楚，珍妮佛笑言：「他是我最大的粉絲與支持者，這非常棒。」她將預計明年正式推出的新作定名為「This Is Me... Now」，直接和「This Is Me... Then」產生連結，為的是要大家知道，儘管曾經非常痛苦，她和班艾佛列克依然寫下了快樂的結局，所有遺憾一掃而空。

珍妮佛洛佩茲很開心能與20年前舊愛修成正果。圖／摘自IG
珍妮佛洛佩茲很開心能與20年前舊愛修成正果。圖／摘自IG
珍妮佛洛佩茲（右）透露與班艾佛列克一度分手是人生中最大的心碎。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（右）透露與班艾佛列克一度分手是人生中最大的心碎。（路透資料照片）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 喬治亞州

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