珍妮佛洛佩茲承認了：和班分手 差點就要活不下去

班艾佛列克(左)與珍妮佛洛佩茲戀情終能有圓滿的收場。(路透資料照片)

珍妮佛洛佩茲 與曾經訂婚又分手的班艾佛列克 舊情復燃,彌補昔日的遺憾結為夫妻,是今年度好萊塢影劇圈最大的新聞之一,她雖然在賭城的小規模婚禮以及稍後在喬治亞州 莊園舉辦的奢華婚禮看來都是沉浸在幸福中,八卦雜誌仍三不五時唱衰她與班的甜蜜期已經過了,現在3天一小吵、5天一大吵,婚姻怕是撐不久,而珍妮佛也在近日受訪時,坦白說出與班情牽20年的真正感覺。

20年前班珍正打得火熱,在公共場合拚命曬恩愛,珍妮佛推出了專輯「This Is Me... Then」,裡面有一首歌「Dear Ben」,就是獻給班,充滿濃情蜜意,結果快兩年後彼此宣告分手,珍妮佛坦承沒有辦法再表演「This Is Me... Then」專輯裡的任何一首歌,因她太傷心,很怕再回憶起那種難受的滋味,她稱當初與班分手是她人生中最慘的一次心碎,她曾經以為自己要活不下去了,這打擊讓她往後的表演與人生都有很大的改變。她怪罪彼此的高知名度與緊迫盯人的狗仔毀掉這一段感情,認為她們是被外界的力量介入才分手。