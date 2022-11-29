「媽的多重宇宙」關繼威最佳配角首奪獎 奧斯卡希望濃
童年時就進入影劇圈的關繼威，復出幕前沒多久就因「媽的多重宇宙」再次受到各方矚目，日前在美舉行的獨立影視「高譚獎」頒獎典禮，他以「媽」片勇奪最佳配角獎，致詞時坦言：「去年此時，我所期盼的只有得到一個工作，在我以為不會再有更好的事發生，它發生了，這真是個難得的榮譽。」目前大多數的獎項分析都預期他是明年奧斯卡最佳男配角入圍的第一順位，極有可能獲獎。
影片來源：YouTube Variety
華人演員鮮少能在奧斯卡獎上得到肯定，倘若關繼威真能乘勝追擊、如各方看好的一路過關斬將奪下小金人，將是「殺戮戰場」吳漢獲得最佳男配角之後的第一位華裔演員。他雖然在好萊塢作品不算多，史蒂芬史匹柏執導的「魔宮傳奇」與監製的「七寶奇謀」都有極出色的賣座，是很多人的童年回憶，因而對他完全不陌生，對他苦熬多年終於獲獎皆感動不已。
關繼威也感謝「媽」片所有人員的付出，謝謝片中的妻子楊紫瓊，對於潔美李寇蒂斯在拍片期間一直為他鼓勵、打氣也充滿感激。
「媽的多重宇宙」在美叫好叫座，又是由擅長奧斯卡造勢的A24公司發行，片子本身也勇奪「高譚獎」最佳影片，各方預期楊紫瓊有可能成為首位入圍奧斯卡影后的華人，關繼威有可能成為奧斯卡最佳男配角得主。
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