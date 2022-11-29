「媽的多重宇宙」關繼威最佳配角首奪獎 奧斯卡希望濃

關繼威獲得「高譚獎」最佳配角獎。（路透）

童年時就進入影劇圈的關繼威，復出幕前沒多久就因「媽的多重宇宙 」再次受到各方矚目，日前在美舉行的獨立影視「高譚獎」頒獎典禮，他以「媽」片勇奪最佳配角獎，致詞時坦言：「去年此時，我所期盼的只有得到一個工作，在我以為不會再有更好的事發生，它發生了，這真是個難得的榮譽。」目前大多數的獎項分析都預期他是明年奧斯卡最佳男配角入圍 的第一順位，極有可能獲獎。

影片來源：YouTube Variety

華人演員鮮少能在奧斯卡獎 上得到肯定，倘若關繼威真能乘勝追擊、如各方看好的一路過關斬將奪下小金人，將是「殺戮戰場」吳漢獲得最佳男配角之後的第一位華裔演員。他雖然在好萊塢作品不算多，史蒂芬史匹柏執導的「魔宮傳奇」與監製的「七寶奇謀」都有極出色的賣座，是很多人的童年回憶，因而對他完全不陌生，對他苦熬多年終於獲獎皆感動不已。

關繼威也感謝「媽」片所有人員的付出，謝謝片中的妻子楊紫瓊，對於潔美李寇蒂斯在拍片期間一直為他鼓勵、打氣也充滿感激。