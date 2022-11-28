惡女原來才是好人？「哈利波特」反派聲援JK羅琳

海倫娜寶漢卡特（右二）在「哈利波特」系列扮演反派惡女貝拉雷斯壯。（路透資料照片）

創造出紅遍全球的「哈利波特 」系列小說、為其魔法世界打下深厚基礎的JK羅琳，近年因為被跨性別 族群認為對他們極不友善，因而大力鼓吹封殺，成了極具爭議的人物。JK羅琳固然曾在自己的部落格上發表長文，解釋為何她覺得先天生理的女性和後天動過手術才變成女性有相當大的差異、不能都一視同仁，跨性別族群依舊不滿意，不僅對她下重手攻擊，言語批評或是威脅也沒少過，就連主演「哈利波特」電影 一堆霍格華茲學生的演員們，包括丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森等主角都先後表示反對JK羅琳的說法，被形容是「哈利波特」的大家族鬧內訌。

就在此時，於「哈利波特」系列飾演邪惡瘋狂反派貝拉雷斯壯的海倫娜寶漢卡特，卻堅持要挺JK羅琳，認為現在世界流行的這種取消文化真的很要不得，網上一堆反JK羅琳的文字，其實也是在胡說八道，說到底，她認為這世界本應容納各種不同的聲音，因為本來就不可能有兩個人對任何事的看法都一模一樣，大家應彼此尊重對方的聲音，而不是一看到不同意見就攻擊、想讓對方消失。