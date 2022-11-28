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中國爆清零抗爭 道指跌近500點

回應白紙運動 美：支持中方民眾和平示威權利

影后發長文呼應「白紙革命」：最可怕的是無形的牢籠

記者黃保慧／即時報導
春夏微博發言引討論。圖／摘自微博
春夏微博發言引討論。圖／摘自微博

烏魯木齊大火引發中國全國性反封控抗爭，有學生自主發起「白紙革命」，抗議政府實施嚴格封控。29歲中國影后春夏也對此發言，「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」，想不到她的言論被小粉紅檢視，讓她最終刪文，卻仍被截圖討論。

春夏2015年與郭富城合演港片「踏血尋梅」大膽亮眼的演出，讓她拿下香港電影金像獎影后。最近她似乎對於中國的「嚴格封控」很有感，先是在影視博主下留言「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」，對方感嘆回：「你還是沒忍住啊」，她接著說：「但沒關係，嘿嘿」。

以港片「踏血尋梅」拿下香港電影金像獎影后的春夏，在微博發言引討論。圖／摘自微博
以港片「踏血尋梅」拿下香港電影金像獎影后的春夏，在微博發言引討論。圖／摘自微博

她還吐心底話：「因為感覺到某處有鐐銬然後就都繞遠而行，這樣的思維模式正是最可怕之處，沒有得到明確的規定和條令，就不自覺的絆正自己的言行，最可怕的也是這個，最可怕的是無形的牢籠。思想的牢籠、意識的牢籠，是自我放棄」。

以港片「踏血尋梅」拿下香港電影金像獎影后的春夏，在微博發言引討論。圖／摘自微博
以港片「踏血尋梅」拿下香港電影金像獎影后的春夏，在微博發言引討論。圖／摘自微博

她又說「我覺得你在意和猜想他們發聲目的的瞬間，他們的努力就有意義了，發聲的某種目的就達到了，這就很好很珍貴了，這只是我的看法，類似於開卷有益，是誰讓你打開書本的，一定是為了什麼打開的，看到第幾頁。也就沒那麼重要了」。

春夏微博發言引討論。圖／摘自微博
春夏微博發言引討論。圖／摘自微博

由於現在中國相當敏感，一連串的發言，被指在煽動大學生抗議，她也很快刪文，可是仍被截圖討論。

春夏微博發言引討論。圖／摘自微博
春夏微博發言引討論。圖／摘自微博

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