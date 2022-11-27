高以翔逝世3年墓園花海畫面曝光 女友喊「幸運也幸福」

高以翔(左)的女友Bella po昔日甜蜜合照懷念。(取材自Instagram)

27日是高以翔逝世滿3年的日子，他生前的女友Bella貼出多張限時動態懷念，並表示：「我覺得我好幸運也很幸福，和這麼棒的一個靈魂交織在一起，雖然你已不再以同樣的形式出現。」

Bella並提到：「昨天心情上上下下，今一早起來在回顧很多曾經的回憶，覺得真的很美好，看著嘴角不自覺上揚。想到你，總是很溫暖，最down to earth，最善良、最體貼、最孝順，願意和我做所有莫名奇妙的事情，完全沒有身段，什麼都願意自己來的你，對所有人的人都是平等對待，謝謝你直到現在還是提醒著我，做一個和你一樣美好的靈魂。」

此外，Bella還對高以翔喊了三個「喜歡」，「喜歡那種你就默默的看著我在你面前調皮搗蛋耍寶，當你的開心果。」、「喜歡那種讓我默默的在旁邊看著你工作拍攝，欣賞你的認真，幫你當小助手，當你側錄攝影 師。」、「喜歡那種不管有沒有其他人，我都會是你最大的觀眾。」Bella還說：「希望我可以把那個曾經嘻嘻鬧鬧的我慢慢找回來。」