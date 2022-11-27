「神鬼奇航」擱淺 強尼戴普沒要回歸 陷無限期停擺？

強尼戴普還沒有要回到「神鬼奇航」系列。(取材自imdb)

強尼戴普（Johnny Depp）風光打贏和前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，卻不代表他還會風光重回觀眾最熟知的代表作「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列。英國 「太陽報」日前稱由強尼掛帥主演的最新「神鬼奇航」番外篇電影 即將在明年開鏡，已被其他媒體打槍，至於該系列何時還會再拍續集？沒有人有答案。

雖然在「神鬼奇航」首集中，強尼戴普扮演的傑克船長戲分並未獨霸全片，觀眾卻對他的演出最有回想，他也因此在後面的續集中分量愈來愈重，甚至連奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）都一度缺席，他還能夠繼續穩住主角的地位，儼然成為該系列的靈魂，很多粉絲無法想像沒有傑克船長的「神鬼奇航」會是啥面貌。