威爾史密斯復出之路又遇阻礙 竟碰到「它」來攪局

威爾史密斯主動出擊想化解影劇圈人士對他的偏見，卻遇上麻煩來攪局。（路透資料照片）

威爾史密斯 在「奧斯卡掌摑事件」後積極復出，新作「自由路上」已經傳出獎項呼聲，他也都會親自前往特映現場向觀眾致意、與他們拉近距離，不料偏偏碰上難以預期的意外，連主動出擊化解觀眾心目中的偏見，都不得不變卦。

今年奧斯卡頒獎典禮上威爾史密斯甩了開妻子玩笑的克里斯洛克一巴掌，把自己的形象和人氣也打掉大半，尤其歐美社會中「禁止使用暴力」是主流價值，許多人對他非常不以為然，甚至有具備奧斯卡獎 投票資格的影劇圈人士受訪時坦言，絕對不會再投給他支持票，就算「自由路上」拍得夠出色。

面對外界的不諒解，威爾繼續一步一腳印，盡可能出席每一場該片的特映，可惜新冠病毒來搗亂，他在活動之前的快篩呈現陽性，最後只能在房間裡透過視訊連結與觀眾互動。

在社群網站上，威爾發布了一支短片，只見他先是拿著快篩棒捅鼻子，字幕打上「我本來要去讓『自由路上』的觀眾眼前驚喜現身」，接著字卡出現「一小時後」，接著就看到他坐在電腦前，用視訊和另一端的觀眾打招呼。

「好萊塢報導」之前分析有望爭取明年奧斯卡獎的強片與影人，認為「形象」是得到更多支持的一大關鍵，推測像威爾史密斯，或是前不久被安琪莉娜裘莉稱對自己和孩子動粗的布萊德彼特，可能都會被影響，申奧之路多崎嶇。威爾的粉絲相當不滿，大罵他在奧斯卡上的事件怎能拿來跟「家暴惡人」布萊德彼特相提並論，為他抱不平，卻讓小布 挨了子彈。