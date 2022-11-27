年度最扯八卦 超紅男偶像與女導演情變後 找舊愛求安慰

哈利史泰爾斯是歐美娛樂界的發電機，少女粉絲一堆，也迷倒一票女藝人。（路透資料照片）

今年度全球娛樂界最離譜的八卦之一，莫過於英國偶像天團「1世代」人氣最旺成員哈利 史泰爾斯，歌而優則演擔任「別擔心親愛的」男主角，卻驚傳與女導演 奧莉薇亞懷德爆發不倫之戀，導致奧莉薇亞和艾美獎 視帝傑森蘇戴西斯分手，「別」片女主角佛蘿倫絲普伊據傳因此和奧莉薇亞槓上，後來卻被爆料，是佛蘿倫絲疑似先背著男友劈腿哈利，奧莉薇亞才把哈利勾走，佛蘿倫絲是在替自己男人被搶而生氣，外界只為了哈利弄得兩個女人先後不顧身旁有另一半而出軌，對他的魅力大感佩服。

「別擔心親愛的」目前已在影音平台上架，最終雖未締造熱烈的票房，電影公司還有機會小賺一筆，但哈利與奧莉薇亞近日已宣告「暫時給彼此空間」，顯然戲散情也散，歐美媒體的解讀則是兩人的工作檔期都太忙，很難有太多的相處時間，導致濃情轉淡。哈利早先為了與奧莉薇亞疑似不倫，各方好奇他若是形象下滑，會不會影響演藝圈的行情，看起來他的少女粉絲都還是很死忠的進戲院捧場「別擔心親愛的」，他的紅人地位一點都不受到影響。