「閃舞」、「名揚四海」金獎歌后艾琳卡拉 63歲去世

金獎歌后艾琳卡拉63歲去世。(美聯社)

曾以「名揚四海」、「閃舞」等經典電影 主題曲紅遍樂壇,還連奪奧斯卡 金像獎、葛萊美 的美國女歌手艾琳卡拉在佛羅里達州的家中去世,享壽63歲,其經紀人並未透露死因。

出生在紐約的艾琳,有波多黎各和古巴血統,從小就有研習表演,也陸續參與舞台劇、歌唱等演出,21歲在名導演亞倫派克執導的電影「名揚四海」扮演有明星夢、條件不差卻被騙去拍成人影片的藝校女生,曾提名金球獎音樂或喜劇類最佳女主角。隨著片子在美國開出票房佳績而成為熱門話題,她演唱的兩首歌—動感的同名主題曲「Fame」和抒情優美的「Out Here on My Own」,都打進告示牌排行榜,也都入圍奧斯卡,由「Fame」獲獎。

艾琳卡拉因「名揚四海」聲名大噪後,接下來立刻登上事業巔峰,她不僅參與電影「閃舞」的主題曲「Flashdance... What a Feeling」的譜寫並親自演唱,這部由珍妮佛貝兒主演的片子推出後在美國超級大賣,「Flashdance... What a Feeling」也成為最受歡迎名曲,在告示牌排行榜蟬聯6周冠軍,讓艾琳得到一座奧斯卡小金人,也獲得葛萊美獎最佳流行女歌手獎,更在台灣被劉侃如、陳淑樺等翻唱。

然而巔峰之後就是下坡,艾琳之後推出的專輯反應都不理想,而她和克林伊斯威特與畢雷諾斯合演的「義薄雲天」票房不如預期,和泰坦歐尼爾合演的「黑獄霸王花」更是B級影片,她很快就不再是娛樂圈紅牌巨星,被視為「暴起暴落」的代表。