我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京國台辦回應九合一選舉：反映台灣主流民意

逾70萬票連任高雄市長 陳其邁將代理台民進黨主席

「閃舞」、「名揚四海」金獎歌后艾琳卡拉 63歲去世

記者蘇詠智／即時報導
金獎歌后艾琳卡拉63歲去世。（美聯社）
金獎歌后艾琳卡拉63歲去世。（美聯社）

曾以「名揚四海」、「閃舞」等經典電影主題曲紅遍樂壇，還連奪奧斯卡金像獎、葛萊美的美國女歌手艾琳卡拉在佛羅里達州的家中去世，享壽63歲，其經紀人並未透露死因。

出生在紐約的艾琳，有波多黎各和古巴血統，從小就有研習表演，也陸續參與舞台劇、歌唱等演出，21歲在名導演亞倫派克執導的電影「名揚四海」扮演有明星夢、條件不差卻被騙去拍成人影片的藝校女生，曾提名金球獎音樂或喜劇類最佳女主角。隨著片子在美國開出票房佳績而成為熱門話題，她演唱的兩首歌—動感的同名主題曲「Fame」和抒情優美的「Out Here on My Own」，都打進告示牌排行榜，也都入圍奧斯卡，由「Fame」獲獎。

艾琳卡拉因「名揚四海」聲名大噪後，接下來立刻登上事業巔峰，她不僅參與電影「閃舞」的主題曲「Flashdance... What a Feeling」的譜寫並親自演唱，這部由珍妮佛貝兒主演的片子推出後在美國超級大賣，「Flashdance... What a Feeling」也成為最受歡迎名曲，在告示牌排行榜蟬聯6周冠軍，讓艾琳得到一座奧斯卡小金人，也獲得葛萊美獎最佳流行女歌手獎，更在台灣被劉侃如、陳淑樺等翻唱。

然而巔峰之後就是下坡，艾琳之後推出的專輯反應都不理想，而她和克林伊斯威特與畢雷諾斯合演的「義薄雲天」票房不如預期，和泰坦歐尼爾合演的「黑獄霸王花」更是B級影片，她很快就不再是娛樂圈紅牌巨星，被視為「暴起暴落」的代表。

雖然演藝事業沒能長紅，艾琳卻也曾獲終身成就獎，經紀人代表其家人希望外界尊重他們的隱私，讓他們能走過失去親人的傷痛。

「閃舞」票房大賣，主題曲更是轟動全球，且拿了一堆獎。圖／摘自imdb
「閃舞」票房大賣，主題曲更是轟動全球，且拿了一堆獎。圖／摘自imdb
艾琳卡拉除在歌壇發展，也曾演出不少影片。圖／摘自imdb
艾琳卡拉除在歌壇發展，也曾演出不少影片。圖／摘自imdb

奧斯卡 電影 葛萊美

上一則

出軌了？最美妃子富二代夫摟嫩妹上酒店

延伸閱讀

「回到未來」米高福克斯 走紅40年後獲奧斯卡特別獎

「回到未來」米高福克斯 走紅40年後獲奧斯卡特別獎
亞洲國際電影節開幕 洛城星光閃閃

亞洲國際電影節開幕 洛城星光閃閃
奧斯卡掌摑後重新出發 威爾史密斯新片「為家人付出」

奧斯卡掌摑後重新出發 威爾史密斯新片「為家人付出」
沒人接？ 吉米金莫3度主持奧斯卡頒獎典禮

沒人接？ 吉米金莫3度主持奧斯卡頒獎典禮

熱門新聞

90歲的胡楓（左）和88歲的羅蘭（右）終於走在一起。（取材自微博）

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

2022-11-20 02:20
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

2022-11-21 12:13
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

2022-11-25 03:06
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費。（取材自微博）

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

2022-11-22 03:59
張蘭汪小菲一起買貨賺錢。（取材自微博）

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

2022-11-21 23:41

超人氣

更多 >
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎