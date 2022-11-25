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吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

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吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國新聞組／北京26日電
吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)
吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

藝人吳亦凡被控強姦案件25日一審被判刑13年，附加驅逐出境。港媒報導，有加拿大戶籍的他，如果被驅逐回加拿大，可能再被起訴，或會受加國針對性罪犯的「化學閹割」之刑，會在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性欲功效。曾有來自哈薩克的性罪犯，在節目中談及被化學閹割的痛苦。

香港01「開罐」報導，根據加拿大法律，當地未為性犯罪的追溯期設限，即代表無論罪案發生多久，只要有受害者向警方報案，若罪成仍要接受加國法律刑責，性罪犯或會受「化學閹割」之刑。「化學閹割」並非真的除去生殖器官，而是在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性欲功效。

「化學閹割」可能會引視覺及記憶力衰退的副作用，但不會真的絶育。按加拿大法律，法官無實質權力可以判處性罪犯「閹割」，有關當局需要跟罪犯做精神鑑定，有專家判定才可執行。

早前也有來自哈薩克的性罪犯分享被化學閹割的痛苦。哈薩克在2016年通過「化學閹割法案」，並自2018年起正式實施，對犯兒童性罪行的犯人須接受化學閹割。一般每三個月打一針，出獄後仍要繼續打。藥效會令犯人無法再有生理反應及性衝動。不過有關刑罰，卻被受刑人批評太痛苦，有性罪犯表示，「我需要性生活，我承認我有罪，但我想活得更久，我還有家人和孩子。」更有人指打針「疼痛難忍」。

美國「紐約雜誌」訪問過一位因為性上癮，每天都想瘋狂召妓的男子。他主動接受化學閹割，更分享自己打針的過程和之後的身體狀況，表示打針真的好痛，幾個月之後，自己連走入脫衣舞夜總會，身體都不會有感覺，直言「我從沒想過這樣」，但腦中仍不時會出現欲念。

吳亦凡於去年8月16日被正式拘捕，由於他擁有加拿大國籍，在哪怕在中國已經服刑，之後回到加拿大，亦有可能面對加方的起訴。

加拿大 哈薩克 吳亦凡

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