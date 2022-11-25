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「阿凡達2」公開角色海報 前集反派竟起死回生

記者陳建嘉／即時報導
「阿凡達：水之道」公開角色海報，凱特溫絲蕾飾演的洛納。（圖：迪士尼提供）
「阿凡達：水之道」公開角色海報，凱特溫絲蕾飾演的洛納。（圖：迪士尼提供）

備受期待的電影「阿凡達：水之道」即將上映，最新預告呈現更多主角傑克與奈蒂莉和他們的子女「蘇里一家」的生活。劇中一家人因面臨地球人回到潘朵拉星反擊的猛烈侵襲，而被迫騎乘靈鳥從雨林家園逃到與世隔絕的壯麗環礁境地避難，並必須向礁民部落學習與海洋共存的環礁生活，包括駕馭能令他們遨遊海底的奇獸，以及團結一心抵禦對抗地球人的精彩決戰，令人目不暇給、大呼過癮。

同步公開的角色海報呈現九名主要角色的獨立造型，包括柔伊莎達娜（Zoe Saldana）飾演的奈蒂莉、山姆沃辛頓（Sam Worthington）飾演的蘇傑克、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）的全新少女角色綺莉，以及蘇里一家的兒子婁克與人類養子蜘蛛蘇科羅，加上由克里夫柯提斯（Cliff Curtis）飾演的礁民部落首領東諾瓦力，和由凱特溫絲蕾（Kate Winslet）飾演的妻子洛納、他們的女兒喜芮亞，以及史帝芬朗（Stephen Lang）飾演、以化身阿凡達全新造型起死回生的大反派將軍柯邁斯，揭曉更多驚喜主要角色。

男主角山姆沃辛頓日前接受美國ABC頻道新聞訪問，被問到親身潛水拍攝水中場景時，大呼艱難的不只是憋氣：「在水中無法用言語演出痛徹心扉的內心戲，只能靠肢體動作來傳達真實情感，光是在陸地上表演內心戲就很困難了。」詹姆斯卡麥隆於2012年駕駛單人潛水艇「深海挑戰者號」、潛入海面下超過十公里的地球最深海溝「馬里亞納海溝」，成為抵達地球最深處的史上第一人，雖然讓「阿凡達：水之道」延宕至距離首集長達13年，卻也令他完成身為「海洋癡」的畢生夢想，並獲得本集故事靈感。

「阿凡達：水之道」公開角色海報，柔伊莎達娜飾演的奈蒂莉。（圖：迪士尼提供）
「阿凡達：水之道」公開角色海報，柔伊莎達娜飾演的奈蒂莉。（圖：迪士尼提供）
「阿凡達：水之道」公開角色海報，山姆沃辛頓飾演傑克。（圖：迪士尼提供）
「阿凡達：水之道」公開角色海報，山姆沃辛頓飾演傑克。（圖：迪士尼提供）
「阿凡達：水之道」公開角色海報，前集反派史蒂芬朗飾演的柯邁斯竟然起死回生。（圖：...
「阿凡達：水之道」公開角色海報，前集反派史蒂芬朗飾演的柯邁斯竟然起死回生。（圖：迪士尼提供）

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