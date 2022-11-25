「阿凡達2」公開角色海報 前集反派竟起死回生

「阿凡達：水之道」公開角色海報，凱特溫絲蕾飾演的洛納。（圖：迪士尼提供）

備受期待的電影 「阿凡達：水之道」即將上映，最新預告呈現更多主角傑克與奈蒂莉和他們的子女「蘇里一家」的生活。劇中一家人因面臨地球人回到潘朵拉星反擊的猛烈侵襲，而被迫騎乘靈鳥從雨林家園逃到與世隔絕的壯麗環礁境地避難，並必須向礁民部落學習與海洋共存的環礁生活，包括駕馭能令他們遨遊海底的奇獸，以及團結一心抵禦對抗地球人的精彩決戰，令人目不暇給、大呼過癮。

同步公開的角色海報呈現九名主要角色的獨立造型，包括柔伊莎達娜（Zoe Saldana）飾演的奈蒂莉、山姆沃辛頓（Sam Worthington）飾演的蘇傑克、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）的全新少女角色綺莉，以及蘇里一家的兒子婁克與人類養子蜘蛛蘇科羅，加上由克里夫柯提斯（Cliff Curtis）飾演的礁民部落首領東諾瓦力，和由凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）飾演的妻子洛納、他們的女兒喜芮亞，以及史帝芬朗（Stephen Lang）飾演、以化身阿凡達全新造型起死回生的大反派將軍柯邁斯，揭曉更多驚喜主要角色。