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「蜘蛛人」情侶好事近了？湯姆霍蘭德、辛蒂亞計畫未來

記者蘇詠智／即時報導
「蜘蛛人」系列男女主角向來容易假戲真做。圖／摘自imdb
「蜘蛛人」系列男女主角向來容易假戲真做。圖／摘自imdb

蜘蛛人」系列具有讓男女主角假戲真作的神奇魔力，除了第一代的陶比麥奎爾、克絲汀鄧斯特的緋聞未被證實，接下來的安德魯加菲、艾瑪史東，與目前的湯姆霍蘭德、辛蒂亞，都公開認愛。有別於安德魯和艾瑪終究不是彼此命定的另外一半，湯姆霍蘭德與辛蒂亞很有機會修成正果，被「Us」雜誌稱已經進入穩定交往的模式，開始在為未來做考慮，對這段感情的態度愈來愈認真。

湯姆霍蘭德與辛蒂亞早在「蜘蛛人：返校日」上映前已經爆出緋聞，那時他們都沒承認，只稱對方是很好的朋友。隨著之後又再合演了兩集「蜘蛛人」影片，且片中的關係也愈來愈近，兩人終於不再隱瞞戀情，且曾經一起同遊巴黎等地，在眾目睽睽下秀恩愛。對於在影劇圈走紅、以至於知名度大開，湯姆覺得比較大的壞處是沒有隱私，就像和辛蒂亞約會，本來應該是小倆口自己的甜蜜時光，卻會在第一時間和全世界的人分享，深深感到隱私被剝奪。

而辛蒂亞則對另外一件事更有感，就在今年的艾美獎，她因為HBO大尺度影集「高校十八禁」蟬聯戲劇類最佳女主角，她不用特別跟媽媽分享喜悅—她的媽媽正好陪伴她出席典禮，她反而需要跟男朋友報喜， 由於湯姆為了工作而沒辦法陪她參加典禮，她只能趕快傳簡訊給他，告訴他自己又拿了大獎。

儘管戀愛中還是有些小缺憾，湯姆與辛蒂亞對這段情已經相當認真，有在計畫未來，視對方為自己永久的唯一，兩人如果真決定攜手共度往後人生，就會是第一對正式結合的「蜘蛛人」夫妻，粉絲都在密切期待。

辛蒂亞（左）與湯姆霍蘭德被傳已經有了共同計畫未來、穩定交往的打算。（歐新社資料照...
辛蒂亞（左）與湯姆霍蘭德被傳已經有了共同計畫未來、穩定交往的打算。（歐新社資料照片）
辛蒂亞（左）與湯姆霍蘭德雖然身高不是太搭配，卻是影迷祝福的一對。（歐新社資料照片...
辛蒂亞（左）與湯姆霍蘭德雖然身高不是太搭配，卻是影迷祝福的一對。（歐新社資料照片）

蜘蛛人 隱私 緋聞

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