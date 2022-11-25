韓流帝王重返台北小巨蛋 驚傳粉絲疑缺氧昏迷

SJ今晚在台北小巨蛋開唱。記者沈昱嘉／攝影

韓流天團Super Junior今天在台北小巨蛋開唱，就在演出接近尾聲時，搖滾區有粉絲突然昏倒，8名成員當場暫停演出，站在台上幫忙遞水和毛巾給趕來救援的工作人員。

SJ今晚在謝幕致詞時，每個成員都滔滔不絕講述對粉絲們的思念。突然搖滾區一陣騷動，一名女粉絲疑似因缺氧體力不支昏倒。周圍的熱心粉絲立刻通報工作人員，相關人員緊急進場救援，SJ也幫忙關心粉絲狀況，始源主動幫忙傳遞物資，最後確認粉絲被扛出場外，才繼續把要說的話說完。

SJ強調，粉絲的安全和健康永遠最重要，全場粉絲也屏息以待，關注救援狀況。最後昏倒的粉絲坐上輪椅，被送至醫護站，緊急狀況才正式排除。

「韓流帝王」Super Junior睽違3年，終於重返台北小巨蛋，帶著年度巡演「Super Show9」和台灣粉絲見面。全場1萬名粉絲早就迫不及待，當聽到幾首代表性作品「Mr. Simple」等，粉絲應援聲浪震天，彷彿要把過去的思念全部傾瀉而出。

SJ過去是來台常客，子團體SJ-M還曾在台灣long stay宣傳唱片。但隔了3年不見，他們中文明顯退步，厲旭、東海自我介紹時接連卡詞，靠著始源、圭賢扳回一城。透過自我介紹，不難發現他們中文差距越來越大，始源的中文好到可以吐槽別人，還能介紹自己的好朋友是「火鍋」。

始源、東海和台灣情誼深厚，兩人曾拍攝偶像劇「華麗的挑戰」，至今仍記得自己飾演的角色名字，昨特別在自我介紹中提及，喚起粉絲們的回憶。和他們合作過的陳意涵、彭于晏也送上花籃祝福，跨國友誼未曾改變。

東海過去在SJ中是中文流利的成員代表，但他今天數度結巴，講完招牌台詞「親愛的寶貝們」後，就開始辭不達意。他切換回韓文，向粉絲解釋自己太緊張，「為了大家準備了3年，緊張到不知道該說什麼。」最後靠著猛送飛吻彌補，承諾回去會好好準備一下台詞。

相較之下，始源有備而來，他以全中文和粉絲打招呼，打趣「我昨天見了好朋友，名字是『火鍋』，所以我現在沒問題」。他還特別準備了「禮物」，以「台灣愛心5連拍」，一邊喊著台灣一邊比出5種不同的愛心手勢，展現滿滿誠意。

圭賢輸人不輸陣，看完始源的5連拍後直接跪在台上，浮誇吶喊「台灣」。他雖然招認「中文非常非常退步」，但今仍能以全中文跟粉絲溝通，甚至和始源一起重現SJ-M的團呼和手勢，讓粉絲看到他們下意識就能比出這些動作。

「我想起來，我們的那些年，那個時候我們在台灣一起活動，『太完美』的時候，我想起來喝珍珠奶茶半糖去冰的時候。」圭賢雖然也算是疫情 受災戶，爸爸在台灣開的韓文補習班在疫情期間結束營業，但圭賢仍答應粉絲，會繼續努力唱歌、跳舞，「還有越來越帥」。

排在始源、圭賢後面自我介紹的銀赫、利特壓力不小，銀赫照往例祭出中文「我的老婆在哪」，立刻獲得台下粉絲熱烈回應。始源見狀故意插話：「哇！你有那麼多老婆，羨慕羨慕。」但銀赫接不了始源的中文，最後乾脆直接切換回韓文。