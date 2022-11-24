「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

具俊曄在IG發文表示自己沒有刪除過往貼文。圖／摘自IG

汪小菲 母親張蘭23日在微博 發第二篇聲明，以汪小菲的角度寫下十點回應大S，後來又刪文，讓人霧裡看花，目前她的微博僅保留了22日發的第一篇聲明。而這篇聲明中她直指大S和現任老公具俊曄 根本不是在離婚後才有聯繫，而是在和汪小菲仍有婚姻關係時就和對方來往，不少網友當起柯南，去挖具俊曄的IG，發現他2018年貼過幾次來台灣的文，一口咬定這就是證據。

不僅如此，網友還傳具俊曄心虛偷偷刪了2018年來台灣的貼文，微博上「具俊曄刪了18年飛台北的ins」衝上熱搜詞第一。然而仔細去看具俊曄的IG可發現，他2018年來台灣的貼文一個都沒刪，全部都還在，中國網友眼見被打臉，才知道原來都是營銷號在造謠，微博上也有網友罵造謠者「一群鄉巴佬大概是沒用過ins」。