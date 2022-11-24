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「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

英國：鑑於國安考量 政府停用中國製監視攝影鏡頭

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

記者梅衍儂／即時報導
具俊曄在IG發文表示自己沒有刪除過往貼文。圖／摘自IG
具俊曄在IG發文表示自己沒有刪除過往貼文。圖／摘自IG

汪小菲母親張蘭23日在微博發第二篇聲明，以汪小菲的角度寫下十點回應大S，後來又刪文，讓人霧裡看花，目前她的微博僅保留了22日發的第一篇聲明。而這篇聲明中她直指大S和現任老公具俊曄根本不是在離婚後才有聯繫，而是在和汪小菲仍有婚姻關係時就和對方來往，不少網友當起柯南，去挖具俊曄的IG，發現他2018年貼過幾次來台灣的文，一口咬定這就是證據。

不僅如此，網友還傳具俊曄心虛偷偷刪了2018年來台灣的貼文，微博上「具俊曄刪了18年飛台北的ins」衝上熱搜詞第一。然而仔細去看具俊曄的IG可發現，他2018年來台灣的貼文一個都沒刪，全部都還在，中國網友眼見被打臉，才知道原來都是營銷號在造謠，微博上也有網友罵造謠者「一群鄉巴佬大概是沒用過ins」。

具俊曄24日晚也在IG首發聲，寫下「Stop Fake News」，並貼出多張2018年自己在IG的貼文，證明根本沒有所謂心虛刪文一事，不少網友立刻留言力挺，表示「加油！辛苦你們了！跟瘋子講話是無效的」、「拒絕假新聞、假消息，支持哥哥」。

具俊曄2018年來台灣的貼文仍在，卻被網友造謠已刪除。圖／摘自IG
具俊曄2018年來台灣的貼文仍在，卻被網友造謠已刪除。圖／摘自IG

具俊曄 微博 汪小菲

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