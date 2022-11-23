昆汀塔倫提諾批「漫威演員不是明星」 「尚氣」反擊了

昆汀塔倫提諾曾拍過「黑色追緝令」、「追殺比爾」及「決殺令」等眾多經典電影。圖／摘自推特

昆汀塔倫提諾不只是才華洋溢的導演 、編劇，他每逢出席各大節目時，常常發表他對現今電影 業界的看法，如今再出驚人言論，認為美國隊長是明星，但是飾演這個角色的克里斯伊凡並不是，更說仍不樂見漫威 電影壟斷市場，話語一出震驚各界，就連劉思慕都反擊，認為這些大導演不該一直對現今的電影市場頤指氣使。

昆汀在播客節目「2 Bears 1 Cave」提到自己從小就是漫威迷，但隨著自己已經步入六十歲的年紀，也開始感到厭煩，「現在彷彿只有漫威電影才能拍成，而這些電影會讓他們的客群無比興奮，他們幾乎代表了整個電影試戴，沒有空間去容納作品，這是我想提出的問題」，昆汀認為漫威幫助眾多電影演員一戰成名，但這些人並不是電影明星，「美國隊長才是真正的明星，或者雷神索爾才是明星」。