大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

S Hotel。本報系資料照片

大S 與汪小菲 離婚一周年，豈料近日男方因未履行離婚協議、積欠生活費，無預警隔海開戰，汪小菲偕同母親張蘭連續砲轟，把只求好聚好散的大S一家傷得體無完膚。而汪小菲貼文中屢屢提及的瑞典 皇室「床墊」，在節氣來到小雪的今日，被讀者爆料目擊孤零零地躺在S Hotel前，在離婚滿周年紀念日正式歸還。

➤➤➤說好的搶床墊大戰？機場苦等不到汪小菲「今不去台灣」

汪小菲昨放話赴台探親，遭網友戲稱並P圖是赴台「搬床墊」，孰料兩岸媒體、吃瓜群眾等了一天，最後卻等不到人。這大汪入手的「床墊」，卻成了花邊新聞的主角，被廣大網友神出是來自瑞典Hästens品牌，皇室御用款要價53.9萬美元，如今被讀者下午直擊躺在S Hotel前，汪小菲也非一年前的東床快婿。

影片來源：噓！星聞