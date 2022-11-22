大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
大S與汪小菲離婚一周年，豈料近日男方因未履行離婚協議、積欠生活費，無預警隔海開戰，汪小菲偕同母親張蘭連續砲轟，把只求好聚好散的大S一家傷得體無完膚。而汪小菲貼文中屢屢提及的瑞典皇室「床墊」，在節氣來到小雪的今日，被讀者爆料目擊孤零零地躺在S Hotel前，在離婚滿周年紀念日正式歸還。
汪小菲昨放話赴台探親，遭網友戲稱並P圖是赴台「搬床墊」，孰料兩岸媒體、吃瓜群眾等了一天，最後卻等不到人。這大汪入手的「床墊」，卻成了花邊新聞的主角，被廣大網友神出是來自瑞典Hästens品牌，皇室御用款要價53.9萬美元，如今被讀者下午直擊躺在S Hotel前，汪小菲也非一年前的東床快婿。
影片來源：噓！星聞
汪小菲昨發文怒嗆，「別人住就算了，你個窩囊廢換個床褥行嗎」，狠酸大S老公具俊曄。但據悉，這要價不菲的名床，早在大S和具俊曄結婚後被換掉，也在汪小菲在茲念茲的「情緒勒索」下，被默默歸還放到S Hotel，但記者循線到S Hotel時，外圍已沒有任何物件，詢問服務人員後，得到「沒有處理到床墊」回覆，推測可能有此事，只是早晚班處理人員不一樣。
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