全美音樂獎 泰勒絲大勝前男友 BTS沒到場都贏過小師弟
由樂迷票選產生、最能代表大眾口味的「全美音樂獎」，今年邁向第50屆的里程碑，天后泰勒絲再度成為最大贏家，抱回「年度藝人」、「最受歡迎流行女歌手」等6大獎，刷新自己的累積獎座總數紀錄，目前她共獲得40座全美音樂獎，早就超越26座的麥可傑克森，與22座的惠妮休斯頓。
泰勒絲才剛在MTV歐洲音樂獎成為獨獲4獎的大贏家，回頭又在全美音樂獎大勝。早先她的演唱會售票鬧出千萬觀眾搶票造成系統大當機、Ticketmaster宣稱無足夠的庫存逕自停止售票的爭議，粉絲怒火難息，她卻沒有因此取消出席典禮，還身穿亮眼的金色戰袍，抱著6個獎座，氣勢無可匹敵。
同樣風光的則是南韓天團「防彈少年團」，雖然正值休團時期，沒有出席頒獎，依然連續第4年成為「最受歡迎流行團體」得主，另外還拿下新增設的「最受歡迎韓流藝人」大獎，他們的師弟「TOMORROW X TOGETHER」也入圍此獎，並特地出席典禮，還是只能成師兄的手下敗將。
與泰勒絲曾有過一段情的前「1世代」成員哈利史泰爾斯，單飛後無論在樂壇或是影壇都有不差的表現，這次在全美音樂獎也獲得「最受歡迎流行男歌手」等兩座獎，成績遠不如前女友泰勒絲。資深老將萊諾李奇獲頒偶像大獎，表揚他在樂壇不可磨滅的貢獻。紅粉佳人則受邀在典禮上向已故的天后奧莉薇亞紐頓強致敬，演唱奧莉薇亞在「火爆浪子」中獻唱的經典名曲「Hopelessly Devoted To You」，喚起大家對奧莉薇亞的美好回憶。
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