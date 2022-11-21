全美音樂獎 泰勒絲大勝前男友 BTS沒到場都贏過小師弟

泰勒絲今年又成為全美音樂獎最大贏家。（路透）

由樂迷票選產生、最能代表大眾口味的「全美音樂獎」，今年邁向第50屆的里程碑，天后泰勒絲再度成為最大贏家，抱回「年度藝人」、「最受歡迎流行女歌手」等6大獎，刷新自己的累積獎座總數紀錄，目前她共獲得40座全美音樂獎，早就超越26座的麥可傑克森，與22座的惠妮休斯頓。

泰勒絲才剛在MTV歐洲音樂獎成為獨獲4獎的大贏家，回頭又在全美音樂獎大勝。早先她的演唱會售票鬧出千萬觀眾搶票造成系統大當機、Ticketmaster宣稱無足夠的庫存逕自停止售票的爭議，粉絲怒火難息，她卻沒有因此取消出席典禮，還身穿亮眼的金色戰袍，抱著6個獎座，氣勢無可匹敵。

同樣風光的則是南韓 天團「防彈少年團」，雖然正值休團時期，沒有出席頒獎，依然連續第4年成為「最受歡迎流行團體」得主，另外還拿下新增設的「最受歡迎韓流藝人」大獎，他們的師弟「TOMORROW X TOGETHER」也入圍 此獎，並特地出席典禮，還是只能成師兄的手下敗將。