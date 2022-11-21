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「全員逃走中」登Netflix 珉豪太會跑 獵人追到眼神死

udn STYLE Alice
圖／擷自 Netflix Japan instagram、圖／擷自 SHINee Minho instagram
圖／擷自 Netflix Japan instagram、圖／擷自 SHINee Minho instagram

說到日本經典綜藝節目，你肯定看過《全員逃走中》，而此節目也在本月15號線上於Netflix，掀起不少人的回憶，這次的企畫，更是節目有史以來最大規模，獵人多達百位，參賽者除了陸地，還要注意水上、天空獵人「降落」，另外，竟然還有內鬼安排在參賽者中，相當刺激。

《全員逃走中》節目，主要是邀請好幾位參賽者，在某個區域裡行動、解任務獲得獎金，但在這個區域裡，也安排了穿著西裝、帶著墨鏡的獵人，他們要在時間內破解任務，並躲開獵人的視線，一旦只要被獵人抓到，身上累積的獎金就會全數歸0，過往節目中，常常上演精彩的追逐戰，而這次企畫，獵人數量更多達120位。

影片來源：YouTube Netflix

特地將場所安排在日本最大的遊樂園「豪斯登堡」，據說相當於19個足球場大，讓參賽者和獵人一次「追個夠」。參與節目的29位參賽者，除了演藝圈的藝人們之外，還包括了運動員及Youtuber，更令人驚喜的是，連SHINee的珉豪也出現在參賽者行列中。

珉豪的表現也沒有讓人失望，反而讓觀眾驚呼：「也太會跑」。珉豪先前就有以體能出名的傳說，各種運動項目都難不倒他，尤其是需要耗費大量肺力的運動，對他來說更是相當輕鬆。

節目中，珉豪不只一次被獵人找上，開啟追逐戰，只見一轉眼他就跑到連攝影師、獵人都追不上，另外還有一次遇上兩個獵人，一個飛步跑，並開轉彎就甩開的畫面，讓所有人直呼誇張。

這也讓不少人期待，最後的獎金會不會是由珉豪拿下，畢竟真的跑到連獵人都自動放棄，粉絲們也紛紛留言為他加油：「雖然獵人有戴墨鏡，但感覺得出來他們追到眼神死」、「我猜他會留到最後面」、「拜託不要被抓到」、「攝影師要跟著跑也是很累」。

攝影 日本 足球

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