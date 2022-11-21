死鴨子嘴硬？裘莉「沒空去理布萊德彼特的新緋聞」

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉已撕破臉。（路透資料照片）

布萊德彼特 被拍到和「噬血Y世代」男主角保羅衛斯理已分手但尚未確定離異的妻子伊妮絲迪拉蒙約會，全球影迷和娛樂媒體都高度關注這件最新緋聞，然而和他大打離婚戰的安琪莉娜裘莉 ，又擺出一副「老娘才沒空理會」的態度，外界好奇她是真的沒有空，還是死鴨子嘴硬？

自從布裘婚變以來，布萊德彼特一度心情低落、難以開懷，今年卻突然想開，先後傳出兩樁緋聞，反而比裘莉更快有感情上的新發展，裘莉則是使出更狠辣的手段要跟他爭孩子們的監護權，但對於他的感情，常常都表現出自己一點也不在乎的態度，可惜欲蓋彌彰。根據娛樂網站的說法，裘莉除了有導演、主演的新片外，孩子們的生活也是她很重要的考量之一，此外尚有全球各地的弱勢人民等著她關心，真的沒有空去理會布萊德彼特又跟誰談了戀愛，除非他的新動態會與兩人之間的離婚大戰，或是孩子們監護權的歸屬有關，否則她懶得管。