我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情清零難 廣州海珠區5度宣布延長封控

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

金馬59／評審內幕公開 創史上最快紀錄「4獎全數通過」

記者黃保慧、蘇詠智、陳建嘉／即時報導
最佳劇情片《一家子咕咕叫》。聯合報金馬採訪團隊／攝影
最佳劇情片《一家子咕咕叫》。聯合報金馬採訪團隊／攝影

第59屆金馬獎頒獎典禮昨晚落幕，金馬獎主席李屏賓和本屆評審團主席許鞍華一同到後台與大家致詞，最後由金馬執行長聞天祥代為公布評選過程，今年創下史上最快的評選紀錄，「總共只花5.5小時，上午8點多開會，下午2點多就結束，可能跟前一天晚上吃飯有關，餐會上交換非常多意見，讓會議進行相當快速，全票通過項目史上最多。」

聞天祥提到「最佳男主角」黃秋生、「最佳新演員」胡智強、「最佳攝影」、「最佳改編劇本」等都17票全數通過。而9比8票數的狀況更多，包含「最佳紀錄片」「九槍」打敗「塵默呼吸」，「最佳女主角」張艾嘉一票打敗「智齒」劉雅瑟、「最佳劇情片」「一家子兒咕咕叫」一票打敗「智齒」，再來是「最佳女配角」部分「哈勇家」林詹珍妹一票打敗「一家子兒咕咕叫」裡的楊麗音，而導演部分陳潔瑤一票打敗執導「智齒」的鄭保瑞。其中討論最久的部分是「紀錄片」，花了50分鐘來討論。

男主角的部分特別提到，黃秋生全票通過，每一位入圍者都有經過討論也各自都獲肯定，尤其張孝全有非常不同於以往的表演，是近年來最成熟的一次，但之後評審發覺到黃秋生在片中的演出看似較沒力，可是回頭分析，是「看似沒在演的演」，實在太厲害。張艾嘉以「燈火闌珊」一口氣演出不同時間點，無論是對丈夫的情感以及丈夫死去時，在同一空間內，甚至能展現回春般的演技，把整個角色都吃進去，幾乎是壓倒性勝利。

男配角每個人都各有票數，不過朱軒洋一開始就領先，評審認為他是的表演是整部電影轉折黑暗的關鍵，即使角色氣場變弱，他的演出依舊有說服力。女配角則是林詹珍妹、楊麗音之爭，最後林詹珍妹一票險勝，楊麗音獲得很高推崇，每次哭都有不同感覺，能利用反差、沉默表達出不同心思，不過林詹珍妹的表演渾然天成，表演超級到位，是全片完美的定心丸。

黃秋生 張艾嘉 導演

上一則

劉愷威認愛「楊冪閨密」 甜喊：我們個性很合

延伸閱讀

金馬59／賈靜雯火辣「正面近全露」 羞曝「自信來源」

金馬59／賈靜雯火辣「正面近全露」 羞曝「自信來源」
金馬59／「一家」奪影片獎 導演喊「成為彼此的信徒」

金馬59／「一家」奪影片獎 導演喊「成為彼此的信徒」
金馬59／黃秋生奪影帝獻給亡母 攜手童星：我們一起哭

金馬59／黃秋生奪影帝獻給亡母 攜手童星：我們一起哭
金馬59／張艾嘉相隔36年封后 噴淚獻給媽媽

金馬59／張艾嘉相隔36年封后 噴淚獻給媽媽

熱門新聞

楊冪(左)低胸禮服展露深邃D奶事業線，劇中讓許凱看了很害羞。(取材自微博)

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

2022-11-15 23:58
李安(右)被拍到在馬來西亞勘景。圖／摘自微博

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

2022-11-13 09:43
小豬連唱多首歌曲。圖／寬宏娛樂 ☓無懼國際娛樂提供

羅志祥無預警「浪漫求婚」 急喊女方：不答應就尷尬了

2022-11-12 12:28
哈里遜福特（右）為幫卡莉絲塔芙洛哈慶生，還親自開私人飛機。（路透資料照片）

福伯為妻慶生 出動私人飛機 橫跨美國載岳母同歡

2022-11-12 14:28
南韓媒體報導，知名韓國男演員裴勇俊的個人官網已下架，似乎是宣告正式在幕前退休。圖為裴勇俊2005年在台灣舉行見面會。（本報資料照片）

「冬季戀歌」裴勇俊驚傳退休 「百億身家」移居夏威夷

2022-11-13 00:12
黑木瞳赴台出席金馬獎典禮。(記者李政龍／攝影)

62歲黑木瞳現在長這樣 曝保養秘訣靠「台灣密醫」

2022-11-18 06:53

超人氣

更多 >
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」
雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪