金馬59／評審內幕公開 創史上最快紀錄「4獎全數通過」

最佳劇情片《一家子咕咕叫》。聯合報金馬採訪團隊／攝影

第59屆金馬獎頒獎典禮昨晚落幕，金馬獎主席李屏賓和本屆評審團主席許鞍華一同到後台與大家致詞，最後由金馬執行長聞天祥代為公布評選過程，今年創下史上最快的評選紀錄，「總共只花5.5小時，上午8點多開會，下午2點多就結束，可能跟前一天晚上吃飯有關，餐會上交換非常多意見，讓會議進行相當快速，全票通過項目史上最多。」

聞天祥提到「最佳男主角」黃秋生 、「最佳新演員」胡智強、「最佳攝影」、「最佳改編劇本」等都17票全數通過。而9比8票數的狀況更多，包含「最佳紀錄片」「九槍」打敗「塵默呼吸」，「最佳女主角」張艾嘉 一票打敗「智齒」劉雅瑟、「最佳劇情片」「一家子兒咕咕叫」一票打敗「智齒」，再來是「最佳女配角」部分「哈勇家」林詹珍妹一票打敗「一家子兒咕咕叫」裡的楊麗音，而導演 部分陳潔瑤一票打敗執導「智齒」的鄭保瑞。其中討論最久的部分是「紀錄片」，花了50分鐘來討論。

男主角的部分特別提到，黃秋生全票通過，每一位入圍者都有經過討論也各自都獲肯定，尤其張孝全有非常不同於以往的表演，是近年來最成熟的一次，但之後評審發覺到黃秋生在片中的演出看似較沒力，可是回頭分析，是「看似沒在演的演」，實在太厲害。張艾嘉以「燈火闌珊」一口氣演出不同時間點，無論是對丈夫的情感以及丈夫死去時，在同一空間內，甚至能展現回春般的演技，把整個角色都吃進去，幾乎是壓倒性勝利。

男配角每個人都各有票數，不過朱軒洋一開始就領先，評審認為他是的表演是整部電影轉折黑暗的關鍵，即使角色氣場變弱，他的演出依舊有說服力。女配角則是林詹珍妹、楊麗音之爭，最後林詹珍妹一票險勝，楊麗音獲得很高推崇，每次哭都有不同感覺，能利用反差、沉默表達出不同心思，不過林詹珍妹的表演渾然天成，表演超級到位，是全片完美的定心丸。