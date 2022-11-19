金馬59／「一家」奪影片獎 導演喊「成為彼此的信徒」

最佳劇情片「一家子咕咕叫」。聯合報金馬採訪團隊／攝影

「一家子兒咕咕叫」勇奪本屆金馬獎最佳影片，製片林怡伶、導演 詹京霖率領全體演員上台時，特地感謝在場所有人的支持，「真的不敢相信，在這樣的世界願意拍這樣的電影 ，仍是非常奢侈的事，謝謝大家這麼義無反顧支持我們」，詹京霖更感性向所有觀眾喊話「讓我們成為彼此的信徒」。

林怡伶透露一開始製作「一家子兒咕咕叫」時，先在台灣各地經歷海選，過程非常辛苦，「我們一起奮鬥到最後，感謝製作團隊，一起拍出這些了不起的場景，謝謝大家幫我一起完成這部電影，讓我們能夠閃閃發光」。

詹京霖致詞之前，則請全場觀眾再給大家掌聲，「拍這部電影真的很難，完全已經超過『難』這個字，謝謝大家一直支持我，讓我可以一直很任性」，詹京霖長年關注社會底層，影像風格較為嚴肅、寫實，「我不知道我的觀眾有多少，雖然我選的這條路，會嚇跑很多人，但我知道觀眾們一直都在」，更希望能與喜歡自己電影的觀眾，建立更深厚的互動，成為彼此的信徒，「讓我們一起走下去」。

「一家子兒咕咕叫」以台灣養賽鴿家庭生活故事為主線，細膩又獨特的劇情，搭配演員群精湛的演技，獲得金馬獎評審一致讚賞，導演希望能透過這一家人的生活，讓觀眾一窺台灣社會的不同樣貌，更展現在這塊土地上的人們，生存奮鬥的身影，然則，而在電影裡風雨飄搖的家，也與現今台灣社會中的虛無感相互呼應，成為最能表現當代的台灣電影。