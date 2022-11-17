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布萊德彼特新歡原來是她 還沒離婚、嫁「噬血Y世代」男神

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉之間還沒能徹底切割，還在爭搶孩子的監護權。（路透資料照片）
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉之間還沒能徹底切割，還在爭搶孩子的監護權。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）又有新的緋聞對象，且還被拍到一起欣賞波諾在洛杉磯的演唱會，讓外界再一次感到詫異。他和從事珠寶業的伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）在狗仔拍到的一連串照片中，不但有搭肩、碰手臂等肢體接觸，布萊德彼特還介紹她給自己的友人辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）夫妻認識，看起來並不像是剛開始約會沒多久，已經有要讓伊妮絲進入他親友圈的意思。

伊妮絲目前的身分其實還是人妻，丈夫是曾在全球年輕觀眾間大受歡迎的熱門影集「噬血Y世代」（The Vampire Diaries）男主角之一保羅衛斯理（Paul Wesley），他在劇中扮演憂鬱的吸血鬼，和人類少女與自己的哥哥發生糾結的三角戀情，風靡無數粉絲。伊妮絲和他的婚姻持續了快3年，已在9月宣布分手，但尚未在法律上徹底離異。

過去數個月來，布萊德彼特一直被傳和曾經演出過「控制」（Gone Girl）的美艷女模艾蜜莉瑞特考斯基（（Emily Ratajkowski））交往，後來艾蜜莉主動對外宣稱自己是雙性戀，又傳和金卡戴珊（Kim Kardashian）、亞莉安娜（Ariana Grande）等人的舊愛彼得戴維森（Pete Davidson）約會中，似乎和布萊德彼特之間已經劃下句點。而布萊德彼特和伊妮絲的感情進度，又有不同的說法，有稱兩人已經秘密約會好幾個月，是透過彼此共同的友人介紹認識，也有說他們其實和布萊德彼特之前與艾蜜莉一樣，就是試著約會看看，沒有太認真的意思，究竟這段戀曲到最後的結果如何，各方還得拭目以待。

經過和安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）牽扯6年多的婚變，布萊德彼特終於想要在感情上邁向下一個階段，雖然裘莉的團隊為了爭搶孩子們監護權，對他使出各種狠辣手段，他的心情已經不再受影響，倒是緋聞對象都有些類似裘莉那樣外形豔麗、能說不只一種語言，顯然吸引他的女性，類型沒有太大改變。

伊妮絲迪拉蒙（左）和保羅衛斯理已宣告分手。（取材自Instagram）
伊妮絲迪拉蒙（左）和保羅衛斯理已宣告分手。（取材自Instagram）

布萊德彼特 裘莉 緋聞

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