布萊德彼特新歡原來是她 還沒離婚、嫁「噬血Y世代」男神

布萊德彼特 (Brad Pitt)又有新的緋聞 對象,且還被拍到一起欣賞波諾在洛杉磯的演唱會,讓外界再一次感到詫異。他和從事珠寶業的伊妮絲迪拉蒙(Ines de Ramon)在狗仔拍到的一連串照片中,不但有搭肩、碰手臂等肢體接觸,布萊德彼特還介紹她給自己的友人辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)夫妻認識,看起來並不像是剛開始約會沒多久,已經有要讓伊妮絲進入他親友圈的意思。

伊妮絲目前的身分其實還是人妻,丈夫是曾在全球年輕觀眾間大受歡迎的熱門影集「噬血Y世代」(The Vampire Diaries)男主角之一保羅衛斯理(Paul Wesley),他在劇中扮演憂鬱的吸血鬼,和人類少女與自己的哥哥發生糾結的三角戀情,風靡無數粉絲。伊妮絲和他的婚姻持續了快3年,已在9月宣布分手,但尚未在法律上徹底離異。

