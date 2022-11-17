林志玲結婚3周年 深夜發近8分鐘影片吐心聲

林志玲在臉書分享婚禮影片。圖／摘自臉書

林志玲 和AKIRA於2019年在台南舉行世紀婚禮，17日剛好滿3週年，現在也有了一家3口幸福美滿的日子，18日深夜林志玲在臉書 有感而發，分享長達7分48秒的結婚紀念影片，並寫下「結婚儀式三週年紀念快樂，謝謝在2019.11.17.所有幫我們共同創造了最完美一天的你們」，感嘆：「時間過得太快了，我們要更加珍惜可以快樂的彼此，一起好嗎」？

林志玲和AKIRA在3年前的11月17日於台南舉行世紀婚禮，當天下午約2點50左右新人從晶英酒店出發，開啟一整天的婚禮儀式，小倆口約莫3點20到「吳氏大宗祠」舉行傳統儀式，過程溫馨動人，而林志玲也透過影片再次帶大家與他們一起回憶當時的時光，她寫著：「最好的時間，我遇見了你～普通的日子，平凡而浪漫～未來～我們平平安安就好～日子渺小重複，卻都是幸福～快樂在發酵，生活在前行 ～手牽手，帶著我們的小寶貝～所有美好都在路上。」