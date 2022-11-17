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坂元裕二大讚「台灣人臉很美」 喊話一輩子合作松隆子

記者陳建嘉／即時報導
坂元裕二。圖／金馬執委會提供
坂元裕二。圖／金馬執委會提供

日本編劇坂元裕二曾寫過「大豆田永久子與三個前夫」、「四重奏」等多部經典戀愛劇，近期來台出席金馬影展大師講堂，17日接受媒體聯訪，他相隔7年再度訪台，把握時間逛大稻埕，還考慮以台灣為背景創作劇本，「我吃清粥小菜時，隔壁一桌坐了一群年輕人，臉孔非常美麗，很有人味」。

坂元裕二認為台灣人充滿活力，「我前一晚與是枝裕和導演吃飯，覺得餐廳裡的每個人都很年輕，日本年輕人不太會與中高齡的長輩一起用餐」，合作多年的女星松隆子先前也才到台灣表演舞台劇，「其實我本來很想跟松隆子一起來，看她的劇，劇中的廣瀨鈴也與我合作過」。

坂元裕二另透露當初在寫「大豆田」時，全團隊曾質疑「紗門怎麼可能會壞掉」，是因為有台灣粉絲在IG上標註他，「台灣粉絲跟我說，紗門真的會壞掉，證明我所想的是正確的，謝謝你們」。

提到老搭檔松隆子、滿島光，坂元裕二對她們讚不絕口，「她們會是我這一輩子想要一直合作的女星」，坂元裕二誇讚松隆子演什麼角色都很有氣質，同時也有幽默、詼諧感，「看她的表演會讓人發出微笑，她能散發出人性積極的正能量」，至於滿島光一直都很擅長複雜的角色，整體氣質像是太陽一樣的存在。

坂元裕二寫劇本時，常常會完全投入角色，他更開玩笑說：「所以我每天都很入戲，所以很可怕啊，有時候要大哭大叫。」

自己投入過這麼多角色，他則對「離婚萬歲」當中，由瑛太飾演的濱崎光生印象特別深刻，「因為我沒有寫出他的結局，有時常常會想，他到底後來怎麼了呢？」

雖然寫過無數經典影劇，近期包括「四重奏」、「大豆田」、「離婚萬歲」以及電影「花束般的戀愛」都以分手、離婚為題材，他對此則笑稱：「人會失去任何事物而悲傷，但是分手這種事，並不見得只有傷心，happy ending也不見得是最後結局，就像『四重奏』最後維持現狀，沒有任何改變，但他們依舊會快樂的生活在一起。」

「離婚萬歲」的開罐器、「四重奏」的Wifi、「大豆田」的紗門以及「花束般的戀愛」的瓦斯塔，都被坂元裕二用來妙喻愛情，讓劇迷津津樂道，他則謙虛表示：「這些只是我喜歡的東西，基本上我的創作格局很小，很高興能獲得大家的喜愛，尤其是海外的觀眾」。

坂元裕二在24歲就寫出漫畫改編的神劇「東京愛情故事」一舉成名，他笑回：「當年改編漫畫比較沒有太大壓力，這部也不算是柴門文老師比較知名的作品。」更幽默補充：「而且不是像『航海王』、『咒術迴戰』這種作品，所以我的創作自由可以更有空間。」

坂元裕二說想與松隆子、滿島光一直合作，是否還有想要合作的海外演員，他則說自己最近看了陳玉勳執導「消失的情人節」，很是喜歡，也看了陳玉勳之前的作品，「我也看了台灣恐怖片『咒』，但太恐怖了，我沒想到選角」。

坂元裕二。圖／金馬執委會提供
坂元裕二。圖／金馬執委會提供
坂元裕二。圖／金馬執委會提供
坂元裕二。圖／金馬執委會提供
坂元裕二。圖／金馬執委會提供
坂元裕二。圖／金馬執委會提供

日本 舞台劇 導演

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