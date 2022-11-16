葛萊美入圍公布 泰勒絲喊話疑洩失落心聲

泰勒絲入圍葛萊美4項大獎。(路透)

第65屆葛萊美 獎公布入圍 名單，流行樂天后碧昂絲去年發行第7張錄音專輯「潮流復興Renaissance」，叫好又叫座，一舉提名 葛萊美年度專輯、年度歌曲等9項大獎，成為前哨戰大贏家，碧昂絲作為葛萊美獎常客，追平饒舌天王老公傑斯的紀錄，目前已累積88項提名，韓國天團「防彈少年團」則入圍2項大獎。

碧昂絲入圍9項大獎，緊追在後的是饒舌歌手肯卓克拉瑪的8項，愛黛兒、民謠歌手布蘭迪卡莉則以7項成為季軍，「防彈少年團」作為韓國音樂唯一代表，目前則有2項大獎提名，除了與英國酷玩樂團合作的搖滾樂曲「My Universe」問鼎「最佳流行二人組／團體表演」，更首度以韓文歌曲「Yet to Come」提名最佳音樂錄影帶，他們已經連續3年闖入葛萊美獎，但從未獲獎，今年是否能打破紀錄，讓外界也相當好奇。