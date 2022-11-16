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葛萊美入圍公布 泰勒絲喊話疑洩失落心聲

記者陳建嘉／即時報導
泰勒絲入圍葛萊美4項大獎。(路透)
泰勒絲入圍葛萊美4項大獎。(路透)

第65屆葛萊美獎公布入圍名單，流行樂天后碧昂絲去年發行第7張錄音專輯「潮流復興Renaissance」，叫好又叫座，一舉提名葛萊美年度專輯、年度歌曲等9項大獎，成為前哨戰大贏家，碧昂絲作為葛萊美獎常客，追平饒舌天王老公傑斯的紀錄，目前已累積88項提名，韓國天團「防彈少年團」則入圍2項大獎。

碧昂絲入圍9項大獎，緊追在後的是饒舌歌手肯卓克拉瑪的8項，愛黛兒、民謠歌手布蘭迪卡莉則以7項成為季軍，「防彈少年團」作為韓國音樂唯一代表，目前則有2項大獎提名，除了與英國酷玩樂團合作的搖滾樂曲「My Universe」問鼎「最佳流行二人組／團體表演」，更首度以韓文歌曲「Yet to Come」提名最佳音樂錄影帶，他們已經連續3年闖入葛萊美獎，但從未獲獎，今年是否能打破紀錄，讓外界也相當好奇。

同樣是葛萊美獎常勝軍的泰勒絲，這次以重新錄製的專輯「RED（Taylor’s Version）」、電影歌曲「Carolina」入圍葛萊美獎4獎，並以「All Too Well（10 Minute Version）」6度角逐年度歌曲獎，她雖在IG上表示「今天有太多事讓我難過，但我最近最愛的這首歌曲，竟能入圍年度歌曲獎，這是對於詞曲作者最大的榮譽」，但語氣之間似乎帶有些許失落，可能對自己未能一如預期挑戰多項大獎而遺憾。第65屆葛萊美獎將於明年2月6日在洛杉磯舉行頒獎典禮。

碧昂絲是本屆葛萊美獎入圍大贏家，共計入圍9項。(美聯社)
碧昂絲是本屆葛萊美獎入圍大贏家，共計入圍9項。(美聯社)
韓國天團「防彈少年團」再度入圍葛萊美獎。圖／摘自IG
韓國天團「防彈少年團」再度入圍葛萊美獎。圖／摘自IG
韓國天團「防彈少年團」再度入圍葛萊美獎。圖／摘自IG
韓國天團「防彈少年團」再度入圍葛萊美獎。圖／摘自IG
碧昂絲是本屆葛萊美獎入圍大贏家。(法新社)
碧昂絲是本屆葛萊美獎入圍大贏家。(法新社)

葛萊美 入圍 提名

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