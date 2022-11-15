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彼得戴維森擄獲金卡戴珊、亞莉安娜…最新獵物竟是她

記者蘇詠智／即時報導
艾蜜莉瑞特考斯基的感情發展，近來成為外界矚目焦點。（路透資料照片）
艾蜜莉瑞特考斯基的感情發展，近來成為外界矚目焦點。（路透資料照片）

美國喜劇男星彼得戴維森（Pete Davidson）雖然長得高頭大馬，卻非典型英俊小生，女人緣卻是出奇的好，更前後與一堆女神級的紅人交往，堪稱「女神收割機」。他上一段和金卡戴珊（Kim Kardashian）的緋聞才鬧得沸沸揚揚，分手到現在不過三個多月，竟又結交上被傳與布萊德彼特（Brad Pitt）約會的美豔名模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），魅力出乎意料的強大。

彼得戴維森曾是「週六夜現場」的班底，也曾在「天黑請斃命」、「自殺突擊隊：集結」演出。他曾和小天后亞莉安娜（Ariana Grande）交往了快半年，外界一度以為兩人有機會關係更上一層樓，儘管最終分手收場，他在亞莉安娜之後的女友幾乎愈換愈豔麗，且女星與星二代都有，讓不少男性又妒又羨。

他曾經與美魔女凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）談了短暫的戀曲，也曾和安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）的女兒瑪格麗特奎利（Margaret Qualley）、辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的女兒凱亞吉柏（Kaia Gerber）、「柏捷頓家族：名門韻事」首季女主角菲比戴尼佛（Phoebe Dynevor）等交往，然後才是話題女王金卡戴珊，各方都好奇他們之間的火花能夠燃燒多久？

由於金卡戴珊的前夫肯伊威斯特不放過彼得，時常嗆聲或是騷擾，兩人的感情不到一年畫下句點。彼得近日被爆和艾蜜莉瑞特考斯基約會，艾蜜莉早先是被傳和布萊德彼特交往，卻在都未公開承認的情況下傳她把布萊德彼特甩掉，外界感到詫異，不明白彼得戴維森究竟哪裡比男神小布的魅力強？可是艾蜜莉曾經讚賞彼得是個很可愛的男生，也許那時她就已經對彼得很感興趣。

彼得戴維森（左）曾與亞莉安娜交往。（路透資料照片）
彼得戴維森（左）曾與亞莉安娜交往。（路透資料照片）
彼得戴維森是娛樂圈的「女神收割機」。（路透資料照片）
彼得戴維森是娛樂圈的「女神收割機」。（路透資料照片）

布萊德彼特 小布 凱特

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