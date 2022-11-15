神鬼迷航？「小丑女」驚曝不扮女海盜 強尼不見得回歸

瑪格蘿比透露原先預計要主演的女版「神鬼奇航」似乎不會拍了。（路透資料照片）

安珀赫德故意往前夫強尼戴普身上貼了「家暴 男」的標籤，也讓曾經在全球各地狂賣的「神鬼奇航」系列陣腳大亂，原定強尼主演的第6集因為迪士尼 對於形象考量胎死腹中，接下來考慮雙線發展，一是另開一部由「小丑女」瑪格蘿比主演的女海盜傳奇，另外則會重啟強尼主演的版本、但可能由新的角色掛帥。2、3年下來，強尼戴普已經在法庭上向安珀討回公道、讓她被判賠千萬美金，但「神鬼奇航」的未來反而更加懸疑。

瑪格蘿比近日透露，自己的女版海盜影片應該是拍不成了，表示迪士尼似乎沒有想再繼續的意願，她本來找了編劇發想故事，有些很酷的點子，也解釋不是完全由女性取代男性，而是讓女性在傳統以男性為主的海盜傳奇有更多一些發揮的空間，更重要的主角地位，然而迪士尼好像不想拍了。

其實強尼戴普的影迷，一直高分貝鼓吹迪士尼根本不用重啟或是另搞女版「神鬼奇航」，只要把他再請回來繼續拍下去就好，根據他和安珀前陣子對簿公堂的民眾反應來看，強尼依舊大受歡迎，迪士尼兩年多前的顧慮並不存在。

只是強尼將「家暴」風波後被好萊塢 大公司封殺視為奇恥大辱，並不很容易消氣，而「神鬼奇航」製片傑瑞布魯克海默今年受訪時也認為強尼可能不會回歸，卻又留下一句語帶玄機的「但未來的事情都還沒確定」，令影迷還是沒有放棄希望。