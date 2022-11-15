福原愛硬起來發聲明「還原不倫真相」 閨密不捨首發聲
福原愛去年與「橫濱男」爆出不倫風波，如今外界仍對2人的關係眾說紛紜。日媒「週刊文春」更爆料「橫濱男」的前妻控告福原愛，要求賠償1100萬日幣（約7萬8358美元），時隔多日後，福原愛終於打破沉默，透過律師發出聲明，表示原告已在昨日撤回告訴，「侵害配偶權一事是誤解」。
福原愛去年與江宏傑離婚後，便傳出與「橫濱男」正式交往，有日媒繪聲繪影，認定兩人關係一直都曖昧，讓「橫濱男」前妻遭受不小的身心折磨，憤而提告，更公開福原愛曾寫過給「橫濱男」的情書當作證據。
然則，該案卻在昨日發生大逆轉，福原愛發聲明表示原告已經撤回訴訟，提到近日雙方交流確認事實後，發現「橫濱男」前妻是基於不完全了解事實產生誤解，才會對福原愛提告，實際上「並不存在破壞原告婚姻的事實」。
另外福原愛也硬起來喊話，今後網路上若有對「橫濱男」前妻或她的不實言論，將採取必要的法律措施。福原愛的中國閨密、多年運動戰友湯媛媛，也在微博聲明底下心疼回應「愛，加油」。
福原愛小姐聲明稿
致各位親愛的媒體朋友：
大家好，近日新聞報導福原愛小姐在日本涉入他人婚姻被起訴等種種新聞皆屬於不實報導，近日日本相關法律訴訟已經落幕，且由雙方律師說明如下:
關於福原愛小姐被訴介入他人婚姻的相關法律訴訟，原告已於2022年11月15日撤回。本案之所以撤回，是原告及福原愛小姐經由律師的協助下釐清事實後的結果，福原愛與原告同居的丈夫間有侵害配偶權一事是誤解。關於本聲明内容，已徵得原告的同意，且由於原告是普通民眾，今後希望媒體朋友們停止關於此事件的任何相關採訪與報導，以免造成各方日常生活的不便與困擾。此外，今後如有關於此事對原告或福原愛的不實報導，我們將採取必要的法律行為。
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