福原愛硬起來發聲明「還原不倫真相」 閨密不捨首發聲

福原愛日前捲入不倫戀被告的負面新聞，硬起來發聲「還原真相」。圖／摘自微博

福原愛 去年與「橫濱男」爆出不倫風波，如今外界仍對2人的關係眾說紛紜。日媒「週刊文春」更爆料「橫濱男」的前妻控告福原愛，要求賠償1100萬日幣（約7萬8358美元），時隔多日後，福原愛終於打破沉默，透過律師發出聲明，表示原告已在昨日撤回告訴，「侵害配偶權一事是誤解」。

福原愛去年與江宏傑 離婚後，便傳出與「橫濱男」正式交往，有日媒繪聲繪影，認定兩人關係一直都曖昧，讓「橫濱男」前妻遭受不小的身心折磨，憤而提告，更公開福原愛曾寫過給「橫濱男」的情書當作證據。

然則，該案卻在昨日發生大逆轉，福原愛發聲明表示原告已經撤回訴訟，提到近日雙方交流確認事實後，發現「橫濱男」前妻是基於不完全了解事實產生誤解，才會對福原愛提告，實際上「並不存在破壞原告婚姻的事實」。

另外福原愛也硬起來喊話，今後網路上若有對「橫濱男」前妻或她的不實言論，將採取必要的法律措施。福原愛的中國閨密、多年運動戰友湯媛媛，也在微博聲明底下心疼回應「愛，加油」。

福原愛小姐聲明稿

致各位親愛的媒體朋友：

大家好，近日新聞報導福原愛小姐在日本 涉入他人婚姻被起訴等種種新聞皆屬於不實報導，近日日本相關法律訴訟已經落幕，且由雙方律師說明如下: