節目直播錄到一半 安溥突掩面向黃子佼求救

安溥（左）因為不知道該看哪個鏡頭，用雙手遮臉。圖／Yahoo TV提供

創作歌手安溥推出第五張專輯「9522」，同時準備展開「潮水箴言」演唱會，她日前上Yahoo TV「佼心食堂」，說到一半卻突然用雙手把臉遮住，向黃子佼求救，原來她太久沒上直播節目，突然弄不清楚「要看哪一台攝影 機」，率真可愛，而她也坦承演唱會的票還在熱銷中，猜測可能受到聖誕假期的影響：「我到昨天都還有朋友傳私訊，說妳也在小巨蛋開演唱會，有沒有關係能幫忙要BLACKPINK的票？」黃子佼聽了直呼：「太過分了吧！而且場地根本不一樣。」

不過安溥不以為意，突然天外飛來一筆，要求「公器私用」，祝福爸爸74歲生日快樂。她笑著拱手說：「焦仁和先生我們愛你，生日快樂喔！」雖然在音樂路上和父親多少有摩擦，但安溥認為有愛能化解一切衝突，相信彼此還是深愛著對方。

現在的安溥多了「媽媽」的身分，她放下文青、創作才女形象，為了兒子想聽，近日會在家學貓叫，還會唱抖音 神曲。她透露兒子喜歡EDM，聽到電子舞曲的音樂就會以「跳加官」的模式跟著律動，「以後他去夜店的時候還請大家多照顧，感覺以後會是夜店咖。」