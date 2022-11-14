湯姆克魯斯無敵 在「這裡」依然是最紅好萊塢男星

湯姆克魯斯在印度的人氣高居好萊塢男星之冠。（歐新社資料照片）

在好萊塢 紅了超過35年的湯姆克魯斯，今年又以「捍衛戰士：獨行俠」攀上事業的新巔峰，創下從影以來在北美以其餘全球各國最高票房，儘管是60歲的資深前輩，搶手程度依然勝過一大把比他年輕很多的小生，而且人氣居高不下，就算在「捍衛戰士：獨行俠」已經轉進串流平台上架、藍光都可以買回家珍藏，他的受歡迎度還未下滑，根據最近在同樣也是電影出產大國的印度 所做的調查，阿湯穩坐「最受歡迎好萊塢男星冠軍」寶座。

全球無數藝人想成功在好萊塢占有一席之地，可惜好萊塢紅星未必在全球除美國以外的地區仍當紅，幅員廣大、又有「寶萊塢」和「考萊塢」等不同語言影業重鎮的印度，觀眾喜歡的紅星和美國也略有出入，唯獨湯姆克魯斯的「一哥」地位不動如山。

在他之後、氣勢居次的是已卸下「鋼鐵人」重任的小勞勃道尼，在他之後才是美國目前最紅的巨石強森。小勞勃道尼在一系列漫威 大片中都演要角，就算目前已經「畢業」，對於印度觀眾還是有頗強大的號召，排名傲人。

在巨石強森之後的第4、5名，也都是演出漫威漫畫英雄為觀眾熟知，分別是「雷神索爾」克里斯漢斯沃，與現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。

人氣第6名的好萊塢男星，終於輪到唯一一位黑人上榜，就是在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克引發爭議的新科影帝威爾史密斯；威爾因為這一巴掌在美國面臨事業危機，在印度仍受歡迎，難怪他一度專程赴印度尋找靈性大師，顯然印度影迷對他的好，他都記在心裡，才會在事業最危險的時刻，到當地尋找慰藉。

7、8、9名各自都有合作的經驗，也都曾經是「叛逆小子」戲路的代表，分別是李奧納多狄卡皮歐、強尼戴普與布萊德彼特，難得的是，他們之間就算都被傳過瑜亮情結，至少目前都能維持友善的關係。