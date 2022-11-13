珍妮佛洛佩茲前夫討厭班艾佛列克 婚姻再度蒙上陰影？

珍妮佛洛佩茲（右）和馬克安東尼曾有過一段婚姻。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲 今年和曾經訂婚又分手的舊愛班艾佛列克 ，兩度舉行婚禮，引起全球注意，八卦 刊物則忍不住唱衰，畢竟珍妮佛之前的3段婚姻全都失敗收場，她也一直都有「控制狂」、「愛耍大牌」的傳聞，班艾佛列克未必能招架。

然而，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，又指出另一個危機：她的前夫之中有人不接受班，而且對於班要和她及自己的小孩組織家庭，強烈的質疑。

「國家詢問報」指珍妮佛洛佩茲的第3任前夫馬克安東尼，和她生有一對子女麥克斯、艾美，他和珍妮佛洛佩茲在一起的時間點正好就在珍妮佛佛洛佩茲與班艾佛列克第一次訂婚又分手之後，所以那時他接收到的訊息全部都是「班艾佛列克很容易情緒化」或是「班艾佛列克說失控就失控」等等的負面描述，讓他更加相信珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克在一起就是個錯誤。

結果20年過去，珍妮佛居然回頭和班重拾舊情，還彌補當年的缺憾結為夫妻，馬克簡直不太敢相信有這麼180度的轉變。