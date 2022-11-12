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羅志祥無預警「浪漫求婚」 急喊女方：不答應就尷尬了

記者許晉榮／高雄即時報導
小豬連唱多首歌曲。圖／寬宏娛樂 ☓無懼國際娛樂提供
小豬連唱多首歌曲。圖／寬宏娛樂 ☓無懼國際娛樂提供

羅志祥（12日）南下高雄巨蛋舉辦「羅志祥2022年演唱會」，驚喜連連，竟在一連唱跳多首經典舞曲「夠了」、「嗆司嗆司」等歌曲後，還首唱新歌「免死金牌」，這首歌是他闊別許久的抒情作品，歌詞描述「能選擇勇敢面對自己，才是續命的免死金牌」，尤其他曾身陷感情低潮，被指似乎是對自己的激勵，傳達每個人都會犯錯，渴望被原諒的心情就像深陷黑洞，而毀滅總能帶來重生，也會帶來新的秩序與平衡。

羅志祥也以愛神之姿，幫一對交往多年的情侶求婚成功，順手搭著男粉絲肩膀鼓勵對方講出誓言，還示意男粉單膝下跪，拿出名牌鑽戒求婚，小豬大聲喊話女粉絲：「現場1萬多人，不答應就尷尬了，他真的很愛妳。」女粉開心喊出：「我願意」，全場歡欣鼓舞，充滿粉紅泡泡。女粉隨後還脫口求小豬：「我也要抱你！」讓小豬不禁大笑：「那妳要問妳老公。」

極為寵粉的羅志祥(小豬)，因在演唱會前臨時收到了一位生命鬥士捎來訊息，表明這位歌迷曾經身受重傷，一度還陷入命危，「那是個不好的回憶，身上有很多不想看到的記憶，即使她少了一根手指頭，還是勇敢往自己的夢想前進」，更排除萬難來看演出，讓小豬深受感動，決定用自己的力量為女孩加油。

小豬12日展現唱跳功力。圖／寬宏娛樂 ☓無懼國際娛樂提供
小豬12日展現唱跳功力。圖／寬宏娛樂 ☓無懼國際娛樂提供

羅志祥

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