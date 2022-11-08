「新好男孩」倫敦演唱追憶亞倫卡特 親哥尼克崩潰痛哭

尼克卡特（左）與弟弟亞倫曾經感情融洽。（路透資料照片）

34歲的「新好弟弟」亞倫卡特猝逝，親哥哥—「新好男孩」成員尼克除了在社群網站 上發文哀悼外，所有團員在倫敦的演出特別向亞倫致意，亞倫童年時就跟「新好男孩」一起跑巡迴，不只跟著他們演出，也是他們從小看到大的弟弟，當團員們一一說著哀悼的話題，尼克已經忍不住掉眼淚，團員們立刻獻上打氣的擁抱，台下觀眾也不禁傷感。

亞倫卡特與哥哥尼克之間的關係複雜，亞倫曾經自爆從小被姊姊李絲莉性侵 ，氣憤尼克知情卻不伸出援手，更加碼爆料指尼克昔日和派瑞絲希爾頓交往，曾把她當沙包一樣毆打，氣得尼克和他鬧翻，後來尼克擔憂他要對自己和妻子、妻子腹中的孩子不利，特地申請了為期一年的禁制令，阻擋他接近自己和妻子，亞倫則在社群網站上宣稱「沒有他們也能夠一輩子過得很好」，最後仍是悲劇收場。

根據亞倫的公關人員表示，亞倫在過世之前已和不少人和解，包括尼克，他很愛這個哥哥，所以能夠放下仇怨也令他開心。尼克雖然沒有承認和亞倫已和解，從他在倫敦演唱會上、懷念亞倫片段的的傷心反應看來，和亞倫的不愉快已被手足深情取代。演唱會進行了一段時間，上方的轉播螢幕突然出現一連串亞倫生前和尼克與其他人的合照，最後則是亞倫的照片與出生、去世的年分。團員之一凱文說道：「我們今晚心情有點沉重，因為才失去了一位家人，我們希望在這場演出中花點時間向他致意。」他表示尼克的小弟亞倫猝逝，亞倫是這個大家庭中的一份子，感謝人們獻上的愛與祈禱和支持。「新好男孩」把「Breathe（呼吸）」這首歌獻給亞倫，願他能安息。