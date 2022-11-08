張庭可望逆轉勝樂喊「相信祖國」 中國網友嗆：不要臉

張庭(右)與林瑞陽夫妻的官司可望逆轉勝。圖／截圖自微博

張庭與林瑞陽夫妻在中國的公司涉嫌傳銷案，近日舉辦聽證會，第一天就傳出有多達30名律師到場，而聽證會7日結束，知情人士透露，代理律師在聽證會現場指出，河北省石家莊市裕華區市監局辦案人員出示的多處證據涉嫌造假，張庭可望「逆轉勝」，她沉寂多日也終於在微博 上針對案情正面回擊，喊話：「我在等個公正的裁決，相信祖國。」

張庭轉發陸媒報導，其中指出，律師通過閱卷發現案件不少問題，知情人士透露，聽證會上，裕華區市監局稱案件來源是「轄區內群眾舉報」，但律師發現，舉報人李某的身份證地址、工作單位、收件地址都在河北省保定市，不是石家莊裕華區，沒證據顯示其人在該區有實際居住地或訂單。律師指出，無論對方有沒有在裕華區居住，該區市監局對該案都無管轄權。

此外，裕華區市監局當庭出示了山西某科技有限公司出具的「關於TST 庭秘密涉嫌網絡傳銷電子數據採集、固定、存放、搭建、鏡像恢復報告」，但律師發現，該公司沒有電子數據鑒定資質，報告出具人張某、尹某也沒有鑒定資質，且二人提交的其他資質證書在相關官網無法查驗，系偽造。

律師在聽證會上指出，該報告提取的是達爾威公司存儲會員身份信息、組織結構、訂單數量、層級關係，審計報告則以該報告及銀行流水為依據，用以證明當事人之間的資金流轉及所謂違法所得。也就是說，該電子數據報告是全案證據的重要基礎，如果被否，案件定性、數額都無法成立，全案證據體系將坍塌。

案情發展對張庭有利，似乎讓她相當振奮，發文表達對「祖國」的「忠誠」，但中國網友並不支持她，發現她關閉評論猛酸：「有本事就把評論打開啊！」、「怎麼不敢打開評論區呢？開放呀，做賊心虛了吧。」並虧：「大姐你要不要先回國呢？這個時候扯什麼愛國情懷…」、「說這話臉都不要了。」、「這屬於道德綁架了。」