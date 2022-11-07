忘記好友捐腎大恩 席琳娜說「業界好友僅泰勒絲」被批

法蘭西亞瑞莎（左）捐腎給席琳娜曾感動不少網友。圖／摘自IG

曾是全美當紅青春偶像的席琳娜，最近為了Apple TV+新紀錄片「席琳娜戈梅茲 傾聽我心」接受各大媒體採訪，偏偏在「滾石」雜誌訪談中一句「我在業界唯一真正的朋友是泰勒絲」引發軒然，因為她竟然忘了演員好姐妹法蘭西亞瑞莎幾年前捐腎給她救她一命的大恩。

法蘭西亞語帶諷刺在此報導下回了一句：「有趣了。」然後就取消對席琳娜IG的關注，不少網友也批評席琳娜的那句話，真的令人心寒，難怪法蘭西亞會有如此反應。

法蘭西亞瑞莎（左）和席琳娜的友情似已變調。圖／摘自IG

席琳娜由於患全身紅斑性狼瘡，健康大受影響，尤其腎功能嚴重受損，必須要換腎才能保命，和她相識十多年的演員好友法蘭西亞為了不讓她再耗費時間等人捐腎，竟然自己捐了一顆腎給她，就連她的親人都做不到這麼大的犧牲，兩個女孩各自躺在病床上的合照曾感動無數網友，席琳娜也曾在IG寫下長文感謝法蘭西亞，想不到才幾年之後，她的眼中「業界真正的好友」居然只有泰勒絲。