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歷經烏龍頒錯獎 吉米金摩將3度主持奧斯卡頒獎典禮

中央社紐約7日綜合外電報導
吉米金摩將於明年3月第3度主持奧斯卡頒獎晚會。(美聯社)
吉米金摩將於明年3月第3度主持奧斯卡頒獎晚會。(美聯社)

曾在主持奧斯卡頒獎典禮時經歷頒錯獎大烏龍的知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel），將於明年3月第3度主持奧斯卡頒獎晚會。

奧斯卡頒獎製作人今天宣布，明年頒獎晚會將由吉米金摩擔綱主持。執行製作葛倫魏斯（Glenn Weiss）和瑞奇科什納（Ricky Kirshner）聯合發表聲明稱：「我們非常興奮吉米能在這個全球舞台，上演『帽子戲法』（hat trick，足球賽用語，同一人在一場比賽裡攻下3球）。」「我們知道他會很有趣，且準備迎接任何事情！」

吉米金摩曾兩次主持奧斯卡，2017年那次兩位頒獎人因拿錯信封，誤將「最佳影片」頒給「樂來越愛你」（La La Land），實際得獎電影是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。次年吉米金摩再次主持典禮，恰逢反性騷擾的「#我也是」（#MeToo）運動風起雲湧。

吉米金摩說：「獲邀第3次主持奧斯卡頒獎典禮若不是一個極大的榮譽，就是個陷阱。」「無論是哪個，我很感謝美國電影藝術與科學學院在所有人都說不之後，這麼快就找上我。」

在吉米金摩主持2018年第90屆奧斯卡頒獎典禮後的歷屆典禮一直都沒有主持人，直到今年第94屆才由艾米舒默（Amy Schumer）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）及蕾吉娜霍爾（Regina Hall）3位女星共同主持。

2023年第95屆奧斯卡頒獎典禮將於明年3月12日周日在洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。

奧斯卡 電影 性騷擾

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