歷經烏龍頒錯獎 吉米金摩將3度主持奧斯卡頒獎典禮

吉米金摩將於明年3月第3度主持奧斯卡頒獎晚會。(美聯社)

曾在主持奧斯卡 頒獎典禮時經歷頒錯獎大烏龍的知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel），將於明年3月第3度主持奧斯卡頒獎晚會。

奧斯卡頒獎製作人今天宣布，明年頒獎晚會將由吉米金摩擔綱主持。執行製作葛倫魏斯（Glenn Weiss）和瑞奇科什納（Ricky Kirshner）聯合發表聲明稱：「我們非常興奮吉米能在這個全球舞台，上演『帽子戲法』（hat trick，足球賽用語，同一人在一場比賽裡攻下3球）。」「我們知道他會很有趣，且準備迎接任何事情！」

吉米金摩曾兩次主持奧斯卡，2017年那次兩位頒獎人因拿錯信封，誤將「最佳影片」頒給「樂來越愛你」（La La Land），實際得獎電影 是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。次年吉米金摩再次主持典禮，恰逢反性騷擾 的「#我也是」（#MeToo）運動風起雲湧。

吉米金摩說：「獲邀第3次主持奧斯卡頒獎典禮若不是一個極大的榮譽，就是個陷阱。」「無論是哪個，我很感謝美國電影藝術與科學學院在所有人都說不之後，這麼快就找上我。」

在吉米金摩主持2018年第90屆奧斯卡頒獎典禮後的歷屆典禮一直都沒有主持人，直到今年第94屆才由艾米舒默（Amy Schumer）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）及蕾吉娜霍爾（Regina Hall）3位女星共同主持。

2023年第95屆奧斯卡頒獎典禮將於明年3月12日周日在洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。