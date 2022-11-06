泰勒絲想結婚 英俊小生男友卻為此僵持 恐導致情變？

八卦刊物的封面標題，提及泰勒絲與男友之間的婚前協議拉鋸戰。圖／摘自National Enquirer

樂壇小天后泰勒絲已經從昔日的美少女長成30出頭的女青年，到了適合結婚、生子的年紀，她事業有成，和李安捧紅的英國 英俊小生喬歐文交往多年一直很穩定，各方都好奇他們為何還不結婚？而專門報導明星與名流的「國家詢問報」稱彼此在婚前協議的簽訂上陷入僵局，倘若沒處理好，戀情破局的可能性都不是沒有。

泰勒絲過往的戀情很少撐過一年，外界一直認為她是個花花女郎，直到和「比利‧林恩的中場戰事」男主角喬歐文無預警傳交往，受到喬的影響一切低調，才終於能夠避開各方關心、好好享受戀情，不知不覺也就6年過去，喬近來還參與她的歌曲創作，彼此看似關係更密切，卻仍沒有要走進結婚禮堂的態勢，大家都不知道哪裡出問題，原來仍是卡在「婚前協議」上。

從各自的資產來看，泰勒絲身家約5億7000萬美元，是個超級大富婆，喬歐文連她的1/10都不到，也難怪泰勒絲會希望先簽好婚前協議來保障她的財務，以免日後這段婚姻沒能成功，她的財產不會被喬瓜分走大半。然而「國家詢問報」稱，喬認為泰勒絲要是不能在生活與財務上都成為他的合夥，就會覺得自己像被她包養的小白臉，所以對簽婚前協議相當反感。