我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樂透「威力球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

南韓首爾又出事 載有275名乘客列車出軌 已釀30傷

泰勒絲想結婚 英俊小生男友卻為此僵持 恐導致情變？

記者蘇詠智／即時報導
八卦刊物的封面標題，提及泰勒絲與男友之間的婚前協議拉鋸戰。圖／摘自National Enquirer
八卦刊物的封面標題，提及泰勒絲與男友之間的婚前協議拉鋸戰。圖／摘自National Enquirer

樂壇小天后泰勒絲已經從昔日的美少女長成30出頭的女青年，到了適合結婚、生子的年紀，她事業有成，和李安捧紅的英國英俊小生喬歐文交往多年一直很穩定，各方都好奇他們為何還不結婚？而專門報導明星與名流的「國家詢問報」稱彼此在婚前協議的簽訂上陷入僵局，倘若沒處理好，戀情破局的可能性都不是沒有。

泰勒絲過往的戀情很少撐過一年，外界一直認為她是個花花女郎，直到和「比利‧林恩的中場戰事」男主角喬歐文無預警傳交往，受到喬的影響一切低調，才終於能夠避開各方關心、好好享受戀情，不知不覺也就6年過去，喬近來還參與她的歌曲創作，彼此看似關係更密切，卻仍沒有要走進結婚禮堂的態勢，大家都不知道哪裡出問題，原來仍是卡在「婚前協議」上。

從各自的資產來看，泰勒絲身家約5億7000萬美元，是個超級大富婆，喬歐文連她的1/10都不到，也難怪泰勒絲會希望先簽好婚前協議來保障她的財務，以免日後這段婚姻沒能成功，她的財產不會被喬瓜分走大半。然而「國家詢問報」稱，喬認為泰勒絲要是不能在生活與財務上都成為他的合夥，就會覺得自己像被她包養的小白臉，所以對簽婚前協議相當反感。

兩人各有各的堅持，泰勒絲若要生兒育女又不太能再繼續拖，難道她有生以來最穩定的一段感情，會為了婚前協議沒搞定而破局？各方都在等著看。

泰勒絲家財萬貫，被傳想用婚前協議卻保身家不大失血。（路透資料照片）
泰勒絲家財萬貫，被傳想用婚前協議卻保身家不大失血。（路透資料照片）
喬歐文不想簽婚前協議，不願意覺得自己像被包養的小白臉。（路透資料照片）
喬歐文不想簽婚前協議，不願意覺得自己像被包養的小白臉。（路透資料照片）

英國

上一則

關曉彤、鹿晗穩交5年爆結婚 同居未官宣？

延伸閱讀

泰勒絲新歌MV一幕挨批「恐肥症」 畫面經編輯後刪掉了

泰勒絲新歌MV一幕挨批「恐肥症」 畫面經編輯後刪掉了
「洛基」首度當爸 交往3年未婚妻悄悄生娃

「洛基」首度當爸 交往3年未婚妻悄悄生娃
未婚妻生了「洛基」湯姆希德斯頓宣布當爸：每天充滿喜悅

未婚妻生了「洛基」湯姆希德斯頓宣布當爸：每天充滿喜悅
才爆出情變 曹格貼文「我就是愛我老婆」

才爆出情變 曹格貼文「我就是愛我老婆」

熱門新聞

張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

2022-11-01 01:20
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

2022-11-05 02:50
昆凌搖身一變為「Runaway Nurse」主角。圖／摘自IG

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

2022-10-30 13:07
齊秦。（取材自微博）

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

2022-10-31 23:47

超人氣

更多 >
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵
台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期威力球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期威力球獎號出爐
七旬夫妻曼哈頓華埠與非裔男爭執遭毆 受傷入院

七旬夫妻曼哈頓華埠與非裔男爭執遭毆 受傷入院
34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸

34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸