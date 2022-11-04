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裘莉仍需努力？民調顯示7成美國觀眾仍喜歡布萊德彼特

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特仍是美國觀眾喜愛的高人氣巨星。（歐新社資料照片）
布萊德彼特仍是美國觀眾喜愛的高人氣巨星。（歐新社資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變超過6年依然僵持不下，裘莉近期頻出狠招，控訴布萊德彼特在私人飛機上對她與孩子動粗，證詞足以毀掉他在觀眾心目中多年以來的好形象，然而裘莉雖然毫不念舊情，也不管彼此還有親生的子女夾在中間，非得毀滅小布不可，可惜根據「好萊塢報導」前陣子的民調，超過兩千多位的成年人中還是有7成喜歡小布，聽完裘莉的指控內容後也只有5%的人對小布好感消失，裘莉自以為的毀滅性攻擊，效果顯然相當有限。

裘莉當初與小布婚變時，就曾經鬧到FBI來調查這起她所宣稱的「家暴」事件，可是後來認定證據不足，未能成案。幾年之後，裘莉又動作頻頻，逼迫這件舊事再度鬧到公眾眼前，理由簡直人人可以猜測的出來。根據歐美的八卦刊物，裘莉一來想要徹底取得在離婚判定上對自己的優勢，二來認為一般大眾都將她視為婚變事件中的「反派」，受不了小布仍受愛戴，才氣得使出毒招，要摧毀他的公眾形象。哪知道愈心急、愈用力，美國民眾反而不為所動，對小布的影響頗為有限。

好萊塢關注這件事的重點在於，布萊德彼特目前還是高知名度又有票房號召力的大牌，年底他還會有瞄準奧斯卡的新片「巴比倫」要在美國上映，倘若裘莉把「家暴男」標籤貼在他身上，他有可能像幾年前的強尼戴普一樣瞬間變黑，「巴比倫」票房將首當其衝，目前看來，小布人氣仍高，片商暫時還無需擔心，就看裘莉是不是還有別的辦法來給他重擊？

安琪莉娜裘莉（右）堅稱被布萊德彼特家暴，他在美國觀眾心目中的受歡迎程度沒有太的影...
安琪莉娜裘莉（右）堅稱被布萊德彼特家暴，他在美國觀眾心目中的受歡迎程度沒有太的影響。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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