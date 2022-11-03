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「黑豹」查德威克離世 片中女友仍陷低潮

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
露琵塔尼詠歐(左)與「黑豹」查德威克鮑斯曼在片中飾演情侶，戲外兩人也是多年好友。圖／摘自官方推特
露琵塔尼詠歐(左)與「黑豹」查德威克鮑斯曼在片中飾演情侶，戲外兩人也是多年好友。圖／摘自官方推特

漫威賣座大片續作「黑豹2：瓦甘達萬歲」即將上映，露琵塔尼詠歐在前集飾演「黑豹」特務女友「娜奇雅」，此次再度回歸。日前接受本報專訪，她提到好友「黑豹」查德威克鮑斯曼2年多前因為大腸癌離世，至今仍難以釋懷，更說自己首次看續集劇本時，就大受感動，邊看邊哭。

提起查德威克，露琵塔仍洋溢笑容，直說雖然很痛苦，不過感覺也很奇怪，只因為現在一想到他，仍然都充滿著快樂的回憶，「我們上一次拍『黑豹』時，他常會邀請我們去他家開派對，他會找DJ來播歌，也會現場打鼓娛樂我們」，露琵塔更說那幾個晚上，每個人不僅開心吃吃喝喝，到後來全都在盡情跳舞，「有時查德威克也會停止打鼓，加入我們一起跳，他的舞技真的很好，我現在想起來依舊很開心，認識他真的很幸福」。

影片來源：YouTube MarvelTW

露琵塔自曝在失去好友之後陷入低潮，但當她第一次看「黑豹2」劇本時，看到一半就大哭，「這個故事的重點是榮耀查德威克，雖不會刻意迎合觀眾，瘋狂增加一堆爆破動作戲，但很多壯觀的戰爭戲，依舊讓人嘆為觀止，寫得真的很棒，很感人」。

「瓦干達」是擁有先進科技的神秘國度，如果能掌握該國的高科技，最想做些什麼？露琵塔立刻俏皮微笑，「我的手機不時就要充電，如果可以的話，我想做一支永遠不用充電的手機吧」。在查德威克離世之後，許多影迷好奇下一任「黑豹」會是誰？露琵塔笑回她不能暴雷，「但我覺得那人也要像查德威克一樣，仁慈、頭腦清晰而且願意對所有人無私奉獻」。

聞及台灣有許多「黑豹」以及查德威克的粉絲，露皮塔立刻比起「瓦干達萬歲」的手勢致意，「謝謝在台灣的粉絲，你們始終一直愛著我們，愛著查德威克，我們為你們精心拍攝了一部全新的電影，我相信你們一定不會失望」。

露琵塔尼詠歐向台灣粉絲比出「瓦干達萬歲」的經典手勢。圖／迪士尼提供
露琵塔尼詠歐向台灣粉絲比出「瓦干達萬歲」的經典手勢。圖／迪士尼提供
露琵塔尼詠歐在「黑豹2：瓦干達萬歲」回歸演出瓦干達最強秘密特務「娜奇雅」。圖／迪...
露琵塔尼詠歐在「黑豹2：瓦干達萬歲」回歸演出瓦干達最強秘密特務「娜奇雅」。圖／迪士尼提供
露琵塔尼詠歐向台灣粉絲推薦「黑豹2：瓦干達萬歲」。圖／迪士尼提供
露琵塔尼詠歐向台灣粉絲推薦「黑豹2：瓦干達萬歲」。圖／迪士尼提供
露琵塔尼詠歐在「黑豹2：瓦干達萬歲」依舊難忘失去摯愛的痛楚。圖／迪士尼提供
露琵塔尼詠歐在「黑豹2：瓦干達萬歲」依舊難忘失去摯愛的痛楚。圖／迪士尼提供

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