韓女團秘密到台灣 曝地獄式減重「嚼爛吐掉」

家儀（左）、到怡。記者王聰賢/攝影

韓女團FANATICS 2019年出道，台灣女孩家儀是成員之一，不過最近網友發現該團的YouTube和IG帳號全都被刪除，懷疑她們已經解散。家儀日前接受本報系專訪，透露團體明年還有活動，公司人員也澄清FANATICS沒有要解散，只是團員各自有活動，除了家儀，南韓成員到怡近日也來台Long Stay兩個月，這陣子積極試鏡，一心想當演員。

到怡將原本名字「金到怡」改為「尹到怡」，戲劇系畢業的她在韓演過不少舞台劇 ，看了電影 「不能說的秘密」和戲劇「想見你」對台灣產生興趣，「之前跟媽媽到過台灣旅遊，覺得這裡的氣氛很安靜、平和，想住在台灣。」中文完全自學，受訪時能自己對答，遇到聽不動的字詞就靠家儀在旁翻譯。

到怡。記者王聰賢/攝影

家儀和到怡相差6歲，她笑說：「我在韓國的時候姐姐很照顧我，除了工作我們晚上也會聊天，有時我也會去姐姐家住，這次她來這邊，我會盡地主之誼，想要帶她去九份玩，或是去中南部走一走。」到怡笑說很想去台南「想見你」的拍攝地踩點。

家儀。記者王聰賢/攝影

在韓出道不容易，為了保持身材，兩人透露發片前會特別減重 ，到怡說：「一天只吃一頓，而且以蔬菜、雞胸肉為主，每天4小時運動。」家儀則透露：「我會上皮拉提斯，每天都要喝3千C.C的水，有一個小秘方就是喝綠茶加砂糖，一開始我也覺得這個方法有點奇怪，後來發現不會變胖，可以消水腫。」萬一真的嘴饞，家儀也有自己的方法解決，「我會買一包餅乾，咬一咬然後吐掉，這樣就比較不會有罪惡感，又滿足了自己。」