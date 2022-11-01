珍妮佛洛佩茲超惹人厭？面試舞者時把處女座的全趕出去
好萊塢紅星們在人前都是可愛、隨和、親切的模樣，但私底下是否一樣討人喜愛？可就不一定。最新一期「In Touch」雜誌訪問一堆服務人員，娛樂圈大牌中到底哪些人是假和善、真討厭，又有哪些人出手大方，小費給得讓人滿意，結果一直被砲轟愛耍大牌又難搞的珍妮佛洛佩茲果然榜上有名，而早就被傳是假面甜心的安海瑟薇也毫無意外又被提及。
從「麻雀變公主」崛起到「穿著PRADA的惡魔」大紅，安海瑟薇一直是文青眼中的氣質美女，也是觀眾心目裡親切可愛的鄰家女孩，但她卻曾經被稱為「好萊塢最討人厭的女星」，尤其7年前的經典事蹟，到現在還在流傳。
某日她在派拉蒙片場拍攝一支會在日本播映的廣告，點了水煮蛋、英式瑪芬和酪梨當早餐，當第一次送上來，她覺得水煮蛋太溼軟，於是退回讓主廚重做，第2次送上來，水煮蛋沒有問題，但英式瑪芬在主廚重新弄水煮蛋的過程中冷掉了，於是她又要主廚重做。
第3次的問題變成英式瑪芬弄好了，換成剛剛沒問題的水煮蛋變冷了，她再度把整份早餐退回，等到第4次送上來，所有餐點都很好，沒有任何問題了，她又覺得不想吃這些，想改吃煎蛋了，因而再一次退回。
她當了媽之後，也意識到自己的人緣和口碑是個很大的問題，自認有努力改善，可惜過往的難搞沒有那麼容易被遺忘。
至於風光嫁給班艾佛列克的珍妮佛洛佩茲，一路走來始終惹人怨，就算被各方砲轟愛耍大牌，她也毫不在意、沒有要修正。她過去的討人厭實例不勝枚舉，曾經被空服員控訴自己不過是問她需要什麼飲料，她就把頭撇過一邊，直接對自己的助理下指令：「請告訴他我要低卡的可樂。」完全不與空服員對話，也不跟他們眼神接觸。
還有一次在飯店碰到清潔人員是她的大粉絲，向她詢問是否能要簽名，她不僅當場回絕，回頭還客訴，讓該清潔人員被炒魷魚。
最誇張的則是珍妮佛某次為了演出而面試舞者，大家努力跳了一整天，她大小姐終於出現時，只問了一句：「處女座的人麻煩舉手。」接著把他們全部趕出去，因為她覺得跟處女座不合，一點也不管這些人已經耗了整天的精神與心力只希望能夠爭取到一份工作，也就無怪乎她總是在討人厭的名單上了。
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