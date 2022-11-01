珍妮佛洛佩茲超惹人厭？面試舞者時把處女座的全趕出去

安海瑟薇的難搞事蹟至今還未被遺忘。（歐新社資料照片）

好萊塢 紅星們在人前都是可愛、隨和、親切的模樣，但私底下是否一樣討人喜愛？可就不一定。最新一期「In Touch」雜誌訪問一堆服務人員，娛樂圈大牌中到底哪些人是假和善、真討厭，又有哪些人出手大方，小費給得讓人滿意，結果一直被砲轟愛耍大牌又難搞的珍妮佛洛佩茲 果然榜上有名，而早就被傳是假面甜心的安海瑟薇也毫無意外又被提及。

從「麻雀變公主」崛起到「穿著PRADA的惡魔」大紅，安海瑟薇一直是文青眼中的氣質美女，也是觀眾心目裡親切可愛的鄰家女孩，但她卻曾經被稱為「好萊塢最討人厭的女星」，尤其7年前的經典事蹟，到現在還在流傳。

某日她在派拉蒙片場拍攝一支會在日本播映的廣告，點了水煮蛋、英式瑪芬和酪梨當早餐，當第一次送上來，她覺得水煮蛋太溼軟，於是退回讓主廚重做，第2次送上來，水煮蛋沒有問題，但英式瑪芬在主廚重新弄水煮蛋的過程中冷掉了，於是她又要主廚重做。

第3次的問題變成英式瑪芬弄好了，換成剛剛沒問題的水煮蛋變冷了，她再度把整份早餐退回，等到第4次送上來，所有餐點都很好，沒有任何問題了，她又覺得不想吃這些，想改吃煎蛋了，因而再一次退回。

她當了媽之後，也意識到自己的人緣和口碑是個很大的問題，自認有努力改善，可惜過往的難搞沒有那麼容易被遺忘。

至於風光嫁給班艾佛列克 的珍妮佛洛佩茲，一路走來始終惹人怨，就算被各方砲轟愛耍大牌，她也毫不在意、沒有要修正。她過去的討人厭實例不勝枚舉，曾經被空服員控訴自己不過是問她需要什麼飲料，她就把頭撇過一邊，直接對自己的助理下指令：「請告訴他我要低卡的可樂。」完全不與空服員對話，也不跟他們眼神接觸。

還有一次在飯店碰到清潔人員是她的大粉絲，向她詢問是否能要簽名，她不僅當場回絕，回頭還客訴，讓該清潔人員被炒魷魚。