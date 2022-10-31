我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報最新聯合民調：4決戰州決定參院多數黨勝負

Medicare開放參加期 4點評估是否調整健保計畫

中國規定：違法廣告代言藝人必須處罰到明星本人

記者陳言喬／即時報導
中國明星景甜代言一款減肥產品被認定違法誇大不實，今年5月被處罰巨款722萬人民幣（約99萬美元）。（網易）
中國明星景甜代言一款減肥產品被認定違法誇大不實，今年5月被處罰巨款722萬人民幣（約99萬美元）。（網易）

中國近年明星代言廣告「翻車」事件不斷，汙染社會風氣，為規範明星廣告代言，中國市場監管總局等七單位31日聯合印發「關於進一步規範明星廣告代言活動的指導意見」，對違法代言者必須堅決處罰到明星本人。

中國市場監管總局網站31日指，按照中央宣傳部文娛領域治理有關工作部署，市場監管總局會同中央網信辦、文化和旅遊部、廣電總局、銀保監會、證監會、國家電影局等七部門聯合印發此「指導意見」。

「意見」直指近年來，部分知名藝人、娛樂明星、網路紅人等（以下統稱明星）違法代言、虛假代言甚至在代言活動中宣揚錯誤觀念；部分企業信奉流量至上，選用違法失德明星為產品代言；個別媒體把關不嚴，放任違法失德明星參與廣告代言活動。這些廣告代言領域亂象嚴重侵害消費者權益、擾亂市場秩序、污染社會風氣，人民群眾反映強烈。

意見規定明星在廣告代言活動中不得發佈有損國家尊嚴，違背社會良好風尚的言論和觀念外，明星還需做好事前把關，並依法誠信代言。

企業亦應妥善選用明星代言。企業選用代言明星前，應當對明星從業情況、個人信用等進行充分瞭解，堅決遏制違法失德明星廣告代言行為。嚴禁違法失德明星通過參加訪談、綜藝節目、直播等方式變相開展廣告代言活動。

規定要求「準確認定選用違法失德明星廣告代言情形」。企業明知、應知明星發表過錯誤政治言論或者其他違背社會主義核心價值觀言論造成惡劣社會影響，仍選用明星進行廣告代言的，應當根據事實情節，認定相關廣告妨礙社會安定、妨礙社會公共秩序。企業明知、應知明星存在吸毒、賭博、酒駕、強制猥褻、偷漏稅、詐騙證券內幕交易等違法犯罪行為造成惡劣社會影響，仍選用明星進行廣告代言的，應當根據事實情節，認定相關廣告違背社會良好風尚。

在依法追究廣告代言違法行為各方主體責任部分。相關部門要加強廣告代言活動全鏈條監管，嚴厲查處明星代言的虛假違法廣告，依法追究廣告主、廣告經營者、廣告發佈者、廣告代言人以及相關互聯網資訊服務提供者的法律責任。對於明星虛假、違法代言的，要堅決依法處罰到明星本人，不得以處罰明星經紀公司替代對明星的處罰。

電影 詐騙 證券

上一則

最帥社長瀧澤秀明爆辭職 退出傑尼斯...傳交棒給V6的他

下一則

梨泰院死傷太慘 金在中唱不下去「鞠躬道歉取消演出」

延伸閱讀

中國新規：明星不得為藥品、保健品廣告代言

中國新規：明星不得為藥品、保健品廣告代言
上海美商受訪 17%打算撤離中國市場

上海美商受訪 17%打算撤離中國市場
中國智慧手機 Q3銷量掉2成 7年同期最差成績

中國智慧手機 Q3銷量掉2成 7年同期最差成績
華為前3季淨利潤619億美元 小幅下滑

華為前3季淨利潤619億美元 小幅下滑

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
吳綺莉與女兒吳卓林已有一段時日未見。(取材自自微博)

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

2022-10-24 22:38
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
陶晶瑩。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

2022-10-24 22:10
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣
周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎
休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」