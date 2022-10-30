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梨泰院罹難者母親：女兒男友半夜打給我 哭著說她死了

歌手蕭閎仁駕車墜落200米深谷 車上共5人 車體嚴重變形

記者林士傑／即時報導
蕭閎仁發文透露遭遇瀕臨死亡的嚴重車禍。圖／摘自臉書
蕭閎仁發文透露遭遇瀕臨死亡的嚴重車禍。圖／摘自臉書

蕭閎仁先前開啟斜槓人生，擔任越野車司機載著顧客來趟樹梅礦場越野之旅，稍早他在臉書發文表示12日時發生墜谷意外，含他在內共5人連人帶車翻落山谷，車體嚴重變形，他說：「害大家差點永遠回不了家，真的有很多愧疚及抱歉，你們都是爸媽家人的心肝寶貝，還是要讓你們知道有好多對不起想與你們說！」

蕭閎仁說車子翻了7、8圈，感覺相當接近死亡，「每個下一秒感覺不是要離世就是要癱瘓這世，心裡真的強烈的想…快有什麼東西將我們擋下吧！因為感覺再翻下去大家就不行了。於是2、3圈後，車真的停止翻了。 」突然有棵樹擋住了車子，但車門變形無法打開，幸好尾門因為車子翻滾而打開，5人有意識地接續離開車子，接著緊急報警求救，幸而大家都保住了性命。

幾天後他請吊車大哥吊起面目全非的車，對方表示鋼索放了超過200米左右才接到車，而且擋住車子的樹後面就是深谷，下去了就下去了，蕭閎仁心有餘悸表示：「也許冥冥之中，是什麼安排完全不清楚，但我覺得那些樹很像事發前幾天我去拜拜的媽祖婆的手，把我們擋著。」

此外他也向車子致謝，「要謝謝你很多，讓我載著許馨去戶政成為老婆，讓我們能像大家一樣的露營，陪我們搬家幾次塞到已經無法塞，還有掛布條繞街宣傳遊戲，在我之下你已是多功能吉普車，還要用老身軀進出樹梅這麼多次，真是為難了你，不過你依然很棒全都達成，很多人也覺得你帥所以跟你拍照啊…想想那些人真是幸運。晚安，你是我最好的車子了。」

蕭閎仁臉書全文：

在10月12日中午，我發生了一場嚴重意外，連人帶車翻落山谷，車上連我一共五人在車體嚴重變形下，最後我們保住了性命。

其實….我也不知道還能活著，當翻落七、八圈的時候，那時真的感覺離死很近了，每個下一秒感覺不是要離世就是要癱瘓這世，心裡真的強烈的想…快有什麼東西將我們擋下吧！因為感覺再翻下去大家就不行了。

……於是兩、三圈後，車真的停止翻了。

我們被一棵樹擋住，確定車的狀態安全不動了，大家都還有意識在，四個門全變形無法開，幸好尾門翻滾時開了，大家從尾門趕緊一位位出去，看了彼此大家都受傷流血了……..當下又下雨起霧….我和其他兩位的手機不見，只剩另外兩位的手機，看了訊號很弱撥不出110，我與另一位拿了其中一人手機先往上爬了五十公尺左右…終於有多一格訊號可撥通了，很感謝當天所有冒險救援我們的人員，謝謝你們辛苦了…..。

….真的慶幸我們五人在醫院還能大家一起說話，真好………

害大家差點永遠回不了家，真的有很多愧疚及抱歉，你們都是爸媽家人的心肝寶貝，還是要讓你們知道有好多對不起想與你們說！

四天後，我請吊車大哥把車吊上來，過程也是很冒險，因為要派人下去找車綁鋼索…..想想我們那天上來已經不容易了，加上天氣很糟….光看現場實在難度很有….新聞說車墜落100米左右，但大哥說他鋼索放了超過200米左右才結到車，他跟我說擋住車的樹後面就是深谷，下去了就下去了…

…也許冥冥之中，是什麼安排完全不清楚，但我覺得那些樹很像事發前幾天我去拜拜的媽祖婆的手，把我們擋著。

一切也不知道怎麼說，就像是…好像能避免的事但卻還是要發生，我希望大家都能早日康復，連我自己也是，我們下次再見面時，請讓我好好擁抱你們。

蕭閎仁開啟斜槓人生，擔任司機載著顧客來趟樹梅礦場越野之旅。圖／摘自臉書
蕭閎仁開啟斜槓人生，擔任司機載著顧客來趟樹梅礦場越野之旅。圖／摘自臉書
蕭閎仁發文透露遭遇瀕臨死亡的嚴重車禍。圖／摘自臉書
蕭閎仁發文透露遭遇瀕臨死亡的嚴重車禍。圖／摘自臉書
蕭閎仁發文透露遭遇瀕臨死亡的嚴重車禍。圖／摘自臉書
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