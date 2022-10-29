剩2年就隱退 周華健吐驚人計畫：唱歌帶給我很多

周華健直呼池上舞台是入行以來最美的演出舞台。圖／台灣好基金會提供

Matzka、周華健、周蕙昨日起連著3天在「2022池上秋收稻穗藝術節」輪番上陣，壓軸的周華健飆唱10首歌曲，3年前預告再唱5年就要隱退，殊不知疫情 衝擊打亂計畫，算一算只剩2年，他喊話：「這3年不算！唱歌真的帶給我很多。」他也說人生總有起起伏伏，目前來到疫情尾聲，鼓勵大家造訪池上欣賞一生勢必要看一次的稻浪美景。

由於現場風勢強勁，周華健直呼：「我很羨慕伍佰的演唱會，每次演唱會都自己帶風扇，想偷他這個想法。」而池上不僅有金城武樹、蔡依林 樹，他不用靠風扇就享受到在地特產「巨星風」，即便髮型亂掉依舊自得其樂，帶來「心的方向」、「花心」等金曲，他笑說前天艷陽高照，看不清楚提詞機感到很恐怖，嘆說：「這些歌我很熟，不應該忘的。」

與周華健同樣初次參與的周蕙、Matzka很興奮，周蕙形容強風像是超級難關，「突然覺得自己很纖細，此外風一直灌進我嘴巴，很容易口乾舌燥。」Matzka曾是田徑隊，提到每回比賽都跑不贏池上隊，「可能池上米太好吃，所以我買了很多米回家，希望女兒跑很快。」他還爆料女兒對他的歌曲還好，現在都聽BLACKPINK、MAMAMOO的歌跳舞。