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剩2年就隱退 周華健吐驚人計畫：唱歌帶給我很多

記者林士傑／即時報導
周華健直呼池上舞台是入行以來最美的演出舞台。圖／台灣好基金會提供
周華健直呼池上舞台是入行以來最美的演出舞台。圖／台灣好基金會提供

Matzka、周華健、周蕙昨日起連著3天在「2022池上秋收稻穗藝術節」輪番上陣，壓軸的周華健飆唱10首歌曲，3年前預告再唱5年就要隱退，殊不知疫情衝擊打亂計畫，算一算只剩2年，他喊話：「這3年不算！唱歌真的帶給我很多。」他也說人生總有起起伏伏，目前來到疫情尾聲，鼓勵大家造訪池上欣賞一生勢必要看一次的稻浪美景。

由於現場風勢強勁，周華健直呼：「我很羨慕伍佰的演唱會，每次演唱會都自己帶風扇，想偷他這個想法。」而池上不僅有金城武樹、蔡依林樹，他不用靠風扇就享受到在地特產「巨星風」，即便髮型亂掉依舊自得其樂，帶來「心的方向」、「花心」等金曲，他笑說前天艷陽高照，看不清楚提詞機感到很恐怖，嘆說：「這些歌我很熟，不應該忘的。」

與周華健同樣初次參與的周蕙、Matzka很興奮，周蕙形容強風像是超級難關，「突然覺得自己很纖細，此外風一直灌進我嘴巴，很容易口乾舌燥。」Matzka曾是田徑隊，提到每回比賽都跑不贏池上隊，「可能池上米太好吃，所以我買了很多米回家，希望女兒跑很快。」他還爆料女兒對他的歌曲還好，現在都聽BLACKPINK、MAMAMOO的歌跳舞。

另外，曾寶儀連續主持邁入第11年，感性表示：「謝謝在歷經疫情、地震、各種離散後，我們依舊沒有放棄自己，並在池上的金穗中犒賞自己美好的音樂與藝術。」甫奪下金鐘視后的謝盈萱正在台東旅行淨化身心，今也到場朝聖，享受與大自然美景合而為一的精彩演出。

周蕙俏皮地向觀眾比出愛心手勢。圖／台灣好基金會提供
周蕙俏皮地向觀眾比出愛心手勢。圖／台灣好基金會提供
曾寶儀連續11年主持「池上秋收稻穗藝術節」。圖／台灣好基金會提供
曾寶儀連續11年主持「池上秋收稻穗藝術節」。圖／台灣好基金會提供
Matzka在「2022池上秋收稻穗藝術節」自彈自唱。圖／台灣好基金會提供
Matzka在「2022池上秋收稻穗藝術節」自彈自唱。圖／台灣好基金會提供
周蕙表示邊演出還要邊對抗池上強風，難度極高。圖／台灣好基金會提供
周蕙表示邊演出還要邊對抗池上強風，難度極高。圖／台灣好基金會提供
周華健(中)享受到池上稻田特有的「巨星風」。圖／台灣好基金會提供
周華健(中)享受到池上稻田特有的「巨星風」。圖／台灣好基金會提供
Matzka(左七)跟池上國中代表學生同台演唱。圖／台灣好基金會提供
Matzka(左七)跟池上國中代表學生同台演唱。圖／台灣好基金會提供

疫情 地震 蔡依林

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